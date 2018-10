Advierten habría violencia en huelga por falta de control de organizadores

“Aquí no hay un movimiento unificado que pueda establecer ciertos controles sobre un llamado a huelga como se está haciendo. Si este llamado a huelga desemboca en hechos violentos, aquellos grupos que claman defender los derechos de los ciudadanos, lamentablemente habrán dado una muestra de su incapacidad y de fracaso”, afirmó.

En declaraciones a la prensa tras participar en un seminario en Santo Domingo, el experto en seguridad ciudadana afirmó que “la sociedad en este momento está hastiada, saturada, y rechaza cualquier acto de violencia que se presente”.

“Lamentablemente, en nuestro país hay personas que no comprenden que (la convocatoria a huelga) no es la mejor vía para asumir sus causas y para enarbolarlas desde un punto de vista del estado social y democrático de derechos”, afirmó.

Según vaticinó, para los convocantes y para el país “sería un fracaso” que se produjeran manifestaciones violentas, y tendría “un costo muy elevado”.

Pou insistió en la necesidad de estas acciones cuenten con un “liderazgo que tenga la capacidad de controlar a los actores actuantes. Yo no digo que la causa no sea noble y no sea justa, pero si esto desemboca en una ola de violencia, quienes convocaron van a tener graves problemas con la sociedad”, cansada de conflictos.

of-am