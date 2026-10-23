Advierte secuestro en Haití es trampa para «incendiar» la isla

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SANTO DOMINGO.- El secuestro en Haití de los cuatro efectivos salvadoreños es una trampa estratégica para forzar una reacción punitiva que detone una nueva y más violenta fase del conflicto armado en el vecino país, advirtió el partido Fuerza Nacional Progresista (FNP).

En su condición de presidente de la FNP y vicepresidente político de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), Marino Vinicio Castillo, y el liderazgo de esa organización señalaron que este hecho ocurre en el marco de una guerra híbrida global que busca escalar deliberadamente la desestabilización en toda la región del gran Caribe.

Explicó que «el objetivo estratégico real de esta provocación». «No es solo Haití, sino incendiar la isla de Santo Domingo y convertir al gran Caribe en un atolladero de seguridad continental, creando las condiciones para una agresión masiva contra la República Dominicana bajo el ropaje de una «crisis humanitaria que fuerce un éxodo masivo hacia territorio dominicano y derive en un conflicto internacional de alta intensidad», declaró Castillo en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

A continuación, el texto íntegro:

«El secuestro de los efectivos salvadoreños como provocación y/o trampa. Objetivo estratégico: incendiar la Isla de Santo Domingo y el Gran Caribe.

En nuestra condición de Presidente de la Fuerza Nacional Progresista y de Vice Presidente Político de la Unión de Partidos Latinoamericanos(UPLA), ante los últimos acontecimientos ocurridos en Haití y la Región Gran Caribe, que obviamente están dirigidos a escalar el conflicto y la desestabilización en toda la región, dentro del contexto de Guerra Híbrida Global que vivimos , procedemos a formular las siguientes reflexiones y advertencias:

1)El secuestro de cuatro integrantes salvadoreños de la Misión ONU de Supresión de Pandillas que lidera Chad, bajo el mando de un general de Mongolia, tiene todas las características de una provocación o trampa montada con el propósito de que sea el Presidente Bukele y las tropas de El Salvador, los que detonen una fase de escalamiento del conflicto armado en Haití, que se ha prolongado largo tiempo con deliberación y perversidad, para en el momento propicio provocar una gran agresión a República Dominicana con ropaje “de crisis humanitaria”.

2)Hemos advertido en reiteradas ocasiones que el objetivo estratégico real que se procura tras la aparente falta de interés de una solución sería y sostenible a los conflictos y problemas de Haití, es desencadenar un éxodo masivo y forzado de población haitiana hacia el territorio nacional dominicano, para reclamar para ellos la condición de refugiados, con la apertura de campamentos en la región fronteriza y otros puntos de la geografía nacional. Como es más que previsible que esa agresión a la integridad territorial y demográfica de la República será resistida en todos los planos por el pueblo dominicano y sus instituciones de seguridad y defensa, este escenario a su vez, provocaría indefectiblemente el surgimiento de un conflicto internacional de alta intensidad en la Isla de Santo Domingo».

jt-am