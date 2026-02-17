Advierte PRM sería sacado del poder si no atiende problemas

Ramón Bueno.

SANTO DOMINGO.- El diputado Ramón Bueno, del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), advirtió que esta organización sería sacada del poder si no soluciona los problemas que afectan a la población.

Hizo un llamado a los funcionarios a que vayan a los barrios a resolver los problemas que afectan a los más necesitados, como de salud y electricidad porque “si eso no se hace, el pueblo saca al PRM del gobierno”.

“Es tarea de Luis Abinader y sus funcionarios mejorar la electricidad, las condiciones de los hospitales del país, donde van los más pobres y les digo al PRM que se miren en ese espejo, estamos a tiempo para mejorar esos temas”, señaló.

APOYO A DAVID COLLADO PARA CANDIDATO

En otro orden, reafirmó su apoyo a la precandidatura presidencial de David Collado porque, a su juicio, representa los mejores intereses del PRM, aunque reconoció que los demás aspirantes tienen grandes condiciones, pero también tienen juventud para esperar.

“Yo soy un hombre claro, para que la gente conozca por dónde andan mis pasos, creo y pienso que hay que jugar a la carta más aventajada para permanecer en el Poder, todos son buenos, pero David Collado es la garantía del partido”, agregó.

Bueno dijo que aspira a que Collado gobierne ocho años en forma consecutiva, ya que confía en que hará un primer «gran» gobierno para seguir cuatro más.

Habló así entrevistado en el programa “De Entero Crédito” que produce el periodista Héctor Herrera Cabral por el canal 27, de lunes a viernes a las ocho de la noche.

