Advierte no tolerará delincuencia amenace a ningún policía en RD

Raful habló tras finalizar la reunión encabezada por el Presidente Abinader.

SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este lunes que no tolerará que la delincuencia amenace a ningún miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La funcionaria hizo la advertencia al finalizar la reunión de seguimiento de seguridad ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader, a propósito de que ocho uniformados han resultado muertos a manos de delincuentes en lo que va de diciembre.

SON INVESTIGADOS AGENTES QUE ULTIMARON A UN JUVEN EN LOS RIOS

Al referirse a las acciones de miembros de una patrulla que ultimaron a un joven en el sector Los Ríos, Raful indicó que los agentes actuantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para ser investigados y «pueda caer todo el peso de la ley encima de quien tenga que caer».

AUMENTAN LOS CONFLICTOS SOCIALES

“El nivel de conflictividad social en nuestro país a nivel general se ha reducido un 25 por ciento. En septiembre teníamos una conflictividad de más de un 60 por ciento, ahora estamos manejando cifras que fluctúan entre un 35 y un 42, por lo que esto nos convida a que el mapa de calor seguir las intervenciones en los lugares donde las evidencias nos dicen que debemos actuar”, explicó.

La Ministra señaló que las fluctuaciones en las cifras de conflictividad social se registran en el gran Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata.

LLAMA A LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Raful reiteró su llamado a la convivencia ciudadana, al precisar que si la población no aporta y no se comportan entonces la Policía no podrá hacer su trabajo.

“Tenemos que colaborar entre todos y por eso llamamos a que por favor nos detengamos a respetar las leyes de convivencia sin agredir la paz de los vecinos y evitar conflictos que terminen en cuestiones fatales.

an/am