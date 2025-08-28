Aduanas sanciona a 5 tiendas chinas acusadas irregularidades
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) sancionó cinco tiendas de origen chin localizados en La Romana y en Santo Domingo Este, tras detectar subvaluación de mercancías, inconsistencias e irregularidades en sus declaraciones.
Se trata de Plaza Propicio, Tina Fashion, The Cause Of Fashion, Tina Home y Rilon Traiding, que comercializan principalmente artículos ferreteros, electrodomésticos, calzados, confecciones, juguetes, enseres para el hogar, entre otros.
«Estos comercios, fueron objeto de fiscalización por parte del equipo técnico de Aduanas, para comprobar y validar el cumplimiento de las normativas aduaneras, la veracidad de sus declaraciones y revisar la legalidad de las importaciones realizadas», señaló la DGM en un comunicado.
A la vez, advirtió de que «estas medidas continuarán para seguir fomentando un clima de competencia leal en los comercios dominicanos».
Y si losa comerciantes chinos están evadiendo el pago de impuestos, que no estarán haciendo los grandes importadores dominicanos, sobre todo el gran importador propietario de periódicos y de canal de TV, a qujien nadie se atreve a enfrentar, sobre todo un jefe de Aduanas precandidato presidencial, que necesita de los medios noticiosos?
Hagan lo mismo o con las de otros empresarios de todos los países incluyendo este aún sean benefactores congresistas o plenipotenciarios ministros, lo cuál es una entelequia lo sabemos porque ni tonto que fuera Yayo verdad? Solo era yo botando saliva. Primero se cae el cielo antes que publicar algo que perjudique a esos seres más humanos que los que votamos para llevarlos al poder.
Eso mojitos cerrato no le gustan pagar impuestos, solo ganar y ganar dinero ,pero estan equivocado aqui van a tener pagar impuestos, a ellos solo le gusta emplear
Haitianos para pagarle miseria h lo desiden antes de los 3 meses para no darle prestaciones laboral..is chinos son una plaga..
Corrijo esos ojitos cerrao son unos maliciosos.
Pero solo a esos se les aplican la ley..y que me dice de los constructores..empresarios.hoteleros..y hasta el mismo gobierno que los contrata por miles.porque a esos no los sancionan con multas millonarias y les cierran sus negocios..ahh a esos no.la justicia solo tiene un ojo para el lado de los chinos.. jajajajaja
Esos inspectores bucandosela a dos manos…. robando
Injusticia……. Los chinos venden barato…