Aduanas sanciona a 5 tiendas chinas acusadas irregularidades

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) sancionó cinco tiendas de origen chin localizados en La Romana y en Santo Domingo Este, tras detectar subvaluación de mercancías, inconsistencias e irregularidades en sus declaraciones.

Se trata de Plaza Propicio, Tina Fashion, The Cause Of Fashion, Tina Home y Rilon Traiding, que comercializan principalmente artículos ferreteros, electrodomésticos, calzados, confecciones, juguetes, enseres para el hogar, entre otros.

«Estos comercios, fueron objeto de fiscalización por parte del equipo técnico de Aduanas, para comprobar y validar el cumplimiento de las normativas aduaneras, la veracidad de sus declaraciones y revisar la legalidad de las importaciones realizadas», señaló la DGM en un comunicado.

A la vez, advirtió de que «estas medidas continuarán para seguir fomentando un clima de competencia leal en los comercios dominicanos».