Adriano Espaillat dice redadas iniciadas en New York aún no afectan dominicanos

SANTO DOMINGO.- El congresista de origen dominicano por el Partido Demócrata en New York, Adriano Espaillat, declaró que las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos (ICE), en contra de los indocumentados que residen en esta ciudad no han afectado a los dominicanos.

Afirmó que este domingo se mantuvo monitoreando la situación ante la preocupación de miles de dominicanos indocumentados que residen en esa urbe.

“Podemos decir que el domingo no hubo nada fuera de lo común. Todo se desarrolló con normalidad, tal parece que muchos de los dominicanos que no poseen sus documentos optaron por no salir a las calles por temor a ser detenido”, dijo el senador a periodistas en Santo Domingo.

De igual forma, expresó que sólo hubo dos casos de intentos de arrestos de parte de ICE contra dominicanos, pero no pudieron hacerlo ya que no tenían la orden oficial de un juez federal, que son los que autorizan entrar a las propiedades.

Explicó que los casos se produjeron en Bronx y Brooklyn, pero que hasta el momento no ha tenido reporte de otros.

“Nosotros le hemos solicitados información al respecto a la ciudad y al Estado y nos han informado que todavía no tienen registrados casos de arrestos de dominicanos, durante las redadas”, indicó.

Destacó que lleva a cabo una campaña de concientización a favor de los miles de dominicanos indocumentados que residen en esa urbe para que puedan saber cuáles son sus derechos ciudadanos.

Adriano Espaillat aseguró que ningún agente de la ICE puede entrar a una vivienda o apartamento sin una orden previa de allanamiento emitida por un juez federal.

Explicó además que las personas pueden grabar a los agentes con sus celulares o cámaras cuando éstos se presenten a la casa y no tengan la orden federal de arresto emitida por un juez.

Precisó que el hecho de que no se hayan producido casos de detención de dominicanos ilegales en los operativos no quiere decir que en los días sucesivos no se registren arrestos.