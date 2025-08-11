Adriano Espaillat apoya nominada para embajadora EU en RD

Adriano Espaillat

NUEVA YORK.- El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat apoyó la nominación de Leah Francis Campos como embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana.

«Apoyo la nominación y creo que debe avanzar. Está estancada junto a un sinnúmero de otras nominaciones. Tratamos de ver cómo se podía separar su caso, pero técnica y legalmente fue imposible. Por esta razón no se trata de ella», declaró Espaillat tras participar en una de las actividades previas al Desfile Dominicano de Nueva York.

Dijo que existe un consenso en que la nominación de Francis Campos debe aprobarse, aunque forma parte de un paquete de designaciones en el que demócratas y republicanos coinciden o se oponen según el caso.

Explicó que «es normal que a algunas nominaciones se les dé mayor relevancia y que ciertos nominados enfrenten procesos de espera más cortos que otros».

«Siempre es así, hay nominaciones más controversiales y de mayor perfil que otras. La de República Dominicana es fácil y sencilla porque es un país amigo, próspero, en paz y que respeta los procesos democráticos. Eso facilita que una persona nominada para ese cargo no enfrente grandes dificultades», concluyó.