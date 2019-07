Adriano Espaillat afirma RD sigue siendo un destino turístico seguro y atractivo

SANTO DOMINGO.- El senador de Nueva York por el Partido Demócrata, Adriano Espaillat, dijo este lunes que República dominicana sigue siendo un destino turístico seguro y atractivo para los visitantes extranjeros.

Con relación a una campaña mediática que se desarrolla en el exterior contra el país, dijo que el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos descartó esos argumentos.

“Ellos mismos nos ofrecieron cifras que indican que no ha habido aumento de importancia en el número de turistas fallecidos este año en la República Dominicana”, explicó Espaillat, quien es oriundo de este país y llegó este lunes por el aeropuerto Las Américas procedente de Nueva York.

Indicó, no obstante, que cualquier turista que fallece en un país determinado “es una tragedia” y sus causas deben ser indagadas, al tiempo que señaló que República Dominicana es uno de los países más seguros, no solo de América Latina, sino de otros continentes.

Espaillat dijo no tener todavía evidencias de lo que está sucediendo con relación a la referida campaña contra el país, pero entiende que el tiempo se encargará de demostrar lo que está aconteciendo.

“Por el momento, lo más importante es destacar la seguridad y los atractivos turísticos, playas, montañas y la enorme hospitalidad de los dominicanos”, expresó.

Confirmó que en la República Doninicana tiene previsto reunirse con la embajadora de Estados Unidos, Robin S. Berstein; con autoridades del Ministerio de Publico, hoteleros y operadores de tours, entre otros.