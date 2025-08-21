ADOPEM y Corotos impulsan crecimiento de emprendedoras

Firma del acuerdo Corotos y ADOPEM

SANTO DOMINGO. – El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., entidad de la Fundación Microfinanzas FMBBVA, y la plataforma digital Corotos, firmaron un convenio para fortalecer las capacidades de emprendedoras dominicanas.

Esta alianza forma parte de la Comunidad Emprendedora Digital, una iniciativa liderada por ADOPEM, que promueve la formación gratuita de las féminas y el acceso preferencial a espacios de promoción digital para el crecimiento de sus negocios.

El convenio contempla la realización de capacitaciones presenciales y virtuales en temas como mercadeo digital, Marketplace e innovación, dirigidas a clientas de dicho Banco.

Asimismo, las participantes podrán acceder a planes preferenciales para publicar y promover sus productos en la plataforma Corotos, uno de los principales Marketplace del país.

COMPROMISO CON LAS MUJERES

“Nuestro compromiso es seguir creando oportunidades para que más mujeres accedan a herramientas que les permitan crecer y sostener sus negocios”.

Así lo expresó Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de la entidad financiera, durante la firma del convenio, acompañada por Eva Luisa Carvajal, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, y Javier Eduardo Piña, Gerente General de Corotos.

BENEFICIOS DEL ACUERDO

Entre los beneficios del acuerdo figuran el acceso a planes de publicación en Corotos con tarifas especiales, adiestramiento continuo en marketing digital, innovación y comercio electrónico.

Además, la promoción de productos en un entorno digital con alto tráfico y certificados de participación al finalizar cada curso.

La iniciativa tendrá alcance a nivel nacional a través de los centros de capacitación, la plataforma «Crece con ADOPEM» y las oficinas del banco.

De esta forma, ambas entidades reafirmaron su compromiso con el impulso de los proyectos de las féminas, la digitalización y la inclusión financiera en la República Dominicana.

