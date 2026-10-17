Adolescente que raptó a niño presenta una condición mental

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Santo Domingo, 17 oct (EFE).- Una adolescente vinculada a la desaparición de un niño de cuatro años sufre de «una condición de salud mental» y ha evadido varias veces la asistencia médica y la vigilancia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), según informó ese organismo este sábado.

La desaparición de la niña ocurrió la noche del miércoles en el sector de Los Tres Brazos en la barriada de Los Minas, Santo Domingo Este. Un día después el niño y la adolescente fueron localizados y retenidos por vecinos del barrio de Capotillo, en la capital, hasta la llegada de la Policía Nacional.

El niño ya se encuentra con sus familiares, mientras que la adolescente, de iniciales J.G., de 13 años, se encuentra bajo custodia de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (PNNA), en espera del conocimiento de una solicitud de medida cautelar a instancia del Ministerio Público.

La adolescente fue ingresada al Sistema Nacional de Protección el 23 de septiembre pasado, en cumplimiento de una solicitud del Ministerio Público, ante una vulneración de sus derechos en el entorno familiar.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, agregó el Conani, previo a su entrada al Sistema, la adolescente abandonó en varias oportunidades un hospital. La última de estas escapadas se produjo el 28 de septiembre y se notificó al Ministerio Público y a las instancias correspondientes, activándose las coordinaciones y actuaciones de seguimiento para procurar su ubicación y reingreso a un centro de acogida.

La institución refirió que los programas de atención residencial son espacios de protección, no de privación de libertad.

En ese orden, su finalidad es brindar cuidado, acompañamiento y atención especializada a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados o que se encuentran en situación de riesgo. Las salidas no consentidas ocurren cuando los menores de edad abandonan las instalaciones de los centros de acogida por iniciativa propia.

«Es importante exhortar a un tratamiento cauteloso de las informaciones sobre el caso, atendiendo a la condición de persona menor de edad de la adolescente señalada, cuyas circunstancias deben ser abordadas por las instancias correspondientes sin anticipar conclusiones», sugirió el Conani.EFE

rsl