ADN inicia remozamiento del parque Las Praderas

David Collado durante el acto.

SANTO DOMINGO.-La Alcaldía del Distrito Nacional inició este jueves la primera etapa de los trabajos de remozamiento del parque Las Praderas, en un acto encabezado por el alcalde David Collado.

En su discurso, Collado dijo “decidí desde mis primeros 100 días trabajar escuchando las denuncias, trabajar escuchando los requerimientos y no adoptar el comportamiento de la política tradicional de no le hagas caso, eso se olvida mañana, si tú vas te doblegas, pierdes autoridad; eso es un chantaje”.

Y agregó: “Y siempre le dije a mi equipo, a los que trabajan en obras comunitarias y a los que trabajan en el área de infraestructuras que había una comunidad que tenía 14 años sin ser escuchada. Y que teníamos que ser tolerantes ante la desesperación, así fuera en nuestros primeros 100 días por que a veces las veíamos un poco injustas, solo tenemos 100 días y ya me están pidiendo, ya me están reclamando, inclusive con la prensa pero yo sabía que era la desesperación de no sentirse escuchados”.

Recordó además todas las obras que ha realizado en las diferentes comunidades que conforman el Distrito Nacional.

“Me voy, pero me voy con la frente en alto. Me voy, pero me voy con dignidad mirando a mi hija a los ojos y sabiendo que lo hice de la mejor manera que pude”, acotó.

Los trabajos de remozamiento del parque incluyen la reparación del túnel construido entre las avenidas Privada y Gustavo Mejía Ricart, donde serán colocadas las cerámicas y las luces que faltan, así como pintadas todas sus áreas. Contempla además la reparación del gazebo de la parte Norte de la obra, mediante la impermeabilización del techo y la pintura de las partes interior e exterior.

Igualmente será reparado el gazebo principal, mediante la sustitución de los pisos, la reparación de los baños, la impermeabilización del techo y la construcción de rampas para personas con discapacidad, entre otras acciones.

Los trabajos en el parque incluyen, también, el remozamiento de las canchas de Basketball y Voleyball, mediante el asfaltado y la pintura de esa área. Será reconstruida la cancha de tenis, la cual tendrá un nuevo asfaltado y la sustitución de la malla ciclónica.

Así mismo, serán remozados los baños de las oficinas, repuestas las luminarias LED en diferentes puntos del parque y reconstruidas las aceras perimetrales.

Los aparatos sanitarios que faltan en diferentes zonas del parque serán colocados nuevamente. Se anunció además que tendrá un control de acceso para evitar el tránsito de motores.

Todas las áreas del parque, interiores y exteriores serán pintadas.

Al acto también asistieron funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y miembros de la Sala Capitular.

of-sam