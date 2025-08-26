ADIE insiste en la planificación energética en la R. Dominicana

SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) reiteró que insiste desde hace años en la planificación energética como elemento esencial para la seguridad, sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.

Este llamado. es constante, precisó, ante el círculo vicioso que históricamente limita la capacidad de conocer con anticipación el crecimiento de la demanda y darle respuesta.

ELOGIO AL ACTUAL GOBIERNO

En este sentido, la ADIE aclaró que las recientes declaraciones no se refieren al actual periodo de gobierno.

Señaló que, por el contrario, la gestión del presidente Luis Abinader adoptó las medidas necesarias y oportunas para enfrentar el desafío del incremento sostenido en la demanda eléctrica.

LICITACIONES DE CORTE Y LARGO PLAZO

La entidad destacó en especial las licitaciones de corto y largo plazo para nueva generación de energía, las que constituyen un paso firme en la dirección correcta y un componente esencial de la necesaria planificación.

Esas acciones sientan un precedente importante y positivo que fortalece la seguridad energética y promueve un desarrollo sostenible, planteó.

Ello permite, aseguró, que la República Dominicana cuente con un parque de generación diversificado, competitivo y preparado para darle respuesta al crecimiento económico y social del país.

La ADIE reiteró además su colaboración con las autoridades y todos los actores del sector en la construcción de un sistema eléctrico moderno, resiliente y planificado.

