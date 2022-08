Adidas termina su relación con Fernando Tatis Jr. tras suspensión

SAN DIEGO.- Adidas terminó su relación con el campocorto de los San Diego Padres Fernando Tatis Jr. tras su positivo por una sustancia que mejora el rendimiento.

En un comunicado enviado en respuesta a una consulta de ESPN el viernes, un portavoz de Adidas escribió: “Creemos que el deporte debe ser justo. Tenemos una política clara sobre el dopaje y podemos confirmar que nuestra asociación con Fernando Tatis Jr. no va a continuar.”

Tatis, de 23 años, se unió a Adidas a principios de 2020, justo después de su dinámica temporada de novato, y luego recibió su propio calzado exclusivo, el Ultra Boost DNA. No se conocen los términos del contrato de Tatis con Adidas, pero su imagen parece haber sido eliminada del sitio web de la empresa.

Fernando fue suspendido 80 juegos por Major League Baseball el 12 de agosto después de que se encontró el esteroide anabólico Clostebol en su cuerpo. Tatis, que estaba a punto de regresar de una lesión en la muñeca que lo mantuvo fuera toda la temporada, atribuyó el resultado positivo a un medicamento para la piel que obtuvo en su República Dominicana natal, pero se mostró arrepentido en sus comentarios a los medios el martes.

“He defraudado a tanta gente”, dijo Tatis en sus comentarios iniciales. “He perdido tanto amor de la gente. Fallé. Les fallé a todos. Le fallé a la oficina principal de los Padres de San Diego, Peter Seidler, AJ Preller. Le fallé a todos los fanáticos de esta ciudad. Yo Le he fallado a mi país. Le he fallado a mi familia, a mis padres. Lamento mucho mis errores. He visto cómo mis sueños se han convertido en mis peores pesadillas”.

Tatis, el primer jugador en la historia del béisbol en acumular 80 jonrones y 50 bases robadas en los primeros 300 juegos de su carrera, firmó una extensión histórica de 14 años y $340 millones con los Padres en febrero de 2021.

Antes de su suspensión, Tatis estaba claramente en camino de convertirse en la cara proverbial del béisbol, asegurando otro contrato de alto perfil con Gatorade, convirtiéndose en el atleta de portada en el videojuego “MLB The Show 21” y apareciendo en anuncios de marcas importantes como BMW, Dairy Queen , Jack In The Box y PlayStation.

of-am