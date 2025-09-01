Acusan a Rusia sabotaje avión von der Leyen; Moscú lo niega

Rossen Jeliazkov y Ursula von de Leyen

BULGARIA.- Rusia ha sido acusada de interferir en los sistemas de navegación del avión que transportaba a Ursula von der Leyen durante su visita oficial a Bulgaria el pasado domingo.

El incidente, del que ha informado originalmente el ‘Financial Times’, obligó al avión a aterrizar en la ciudad de Plovdiv utilizando mapas analógicos después de permanecer al menos una hora en el aire.

«Podemos confirmar que hubo una interferencia del GPS, pero el avión aterrizó sin problemas. Hemos recibido información de las autoridades búlgaras según la cual sospechan que esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia«, ha declarado el lunes un portavoz de la Comisión.

«Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania». No hubo cambios en la ruta prevista, ha señalado el portavoz.

La visita de Von der Leyen a Bulgaria formaba parte de su gira por los Estados miembros fronterizos con Rusia y Bielorrusia para promover el plan de la Unión Europea de 800.000 millones de euros para aumentar el gasto en Defensa. «Tenemos que mantener el sentido de la urgencia», declaró en Bulgaria junto a Rosen Zhelyazkov, el primer ministro de la exrepública soviética. «Putin no ha cambiado y no cambiará. Es un depredador. Sólo se le puede mantener a raya mediante una fuerte disuasión».

Rusia ha sido acusada en repetidas ocasiones de entrometerse en los sistemas GPS de los países de Europa del Este en un patrón que se ha descrito como guerra híbrida, comparable a los incidentes de sabotaje de cables submarinos y campañas de migración instrumentalizadas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

RUSIA LO NIEGA

MOSCU.- El Kremlin ha negado este lunes la supuesta implicación de Rusia en la manipulación del sistema GPS del avión en el que viajaba el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tuvo que improvisar la navegación durante un aterrizaje en Bulgaria.

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Bulgaria han confirmado el incidente, atribuido en principio por las autoridades búlgaras a actividades rusas. «Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia», ha señalado la portavoz comunitaria, Arianna Podesta.

La reacción de Moscú ha llegado por boca del principal portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que en declaraciones al ‘Financial Times’, el periódico que ha destapado el suceso, ha tachado de «incorrectas» las informaciones publicadas en estas últimas horas.

En cualquier caso, tanto desde Bruselas como desde Sofía han querido dejar claro que el avión pudo aterrizar sin contratiempos en la localidad de Plovdiv, sin necesidad de desviarse.

(Con informaciones de Euronews y Europa Press)

of-am