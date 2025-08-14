Acusan funcionarios de destruir cinturón verde Santo Domingo

Momento en que era depositada en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales la acusación contra dos funcionarios

SANTO DOMINGO. – Una querella por la destrucción del cinturón verde de Santo Domingo fue presentada contra el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paino, y del viceministro de Viviendas y Edificaciones, Danny Israel Santos Comprés

La acusación fue depositada en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava Inc. y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), encabezado por Euren Cuevas Medina.

El sector que habría sido afectado por dicha destrucción es Cuesta Brava (de Arroyo Hondo) en donde ha sido autorizada la construcción de dos proyectos inmobiliarios denominados Balcones de la Ribera y Balcones del Cerro, con más de 300 apartamentos, parqueos, y dos centros comerciales.

Según la denuncia, los acusados se habrían aprovechado de sus cargos para cometer delitos contra el medio ambiente, con la tala de una cantidad considerable de árboles endémicos y nativos así como la destrucción de una montaña, lo cual ha afectado el nivel freático de un ecosistema altamente frágil.

Asegura que el propietario de Balcones del Cerro es el propio viceministro Santos Comprés, a quien acusan de usar su cargo para la realización de un proyecto en un área protegida.

La querella está sustentada en un informe de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que contradice la autorización de «daño mínimo» emitida por el ministro Henríquez. Sostiene que, por tratarse de un área protegida de alta fragilidad, no es legal ni técnicamente posible la concesión de ese tipo de permiso.

agl/of-am-sp