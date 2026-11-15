Actor mexicano denuncia intento extorsión desde RD

SANTO DOMINGO.- El actor mexicano Eduardo Yáñez denunció un intento de extorsión por 10,000 dólares mediante fraude telefónico que inició con una videollamada de una mujer que se identificó como Katy y que, según su relato, utilizó un número con prefijo de República Dominicana (+1 809).

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Yáñez explicó que durante la comunicación la mujer apareció en pantalla realizando actos íntimos, por lo que colgó de inmediato.

LA EXIGENCIA

Al día siguiente recibió mensajes de la misma persona, quien le exigió 10,000 dólares a cambio de no divulgar imágenes manipuladas de la videollamada ni vincularlo falsamente con una menor de edad.

El actor relató que después recibió una llamada de un hombre que utilizó el nombre del periodista Pedro Ferriz Hijar y que lo puso en contacto con otro individuo que se presentó como oficial de la Policía Nacional de República Dominicana.

«Me da el teléfono de un oficial de la Policía. Curiosamente, el acento es de Santo Domingo, más o menos», relató Yáñez mientras mostró una fotografía del supuesto agente.

Según el actor, el individuo le insistió en que volviera a contactar con la mujer para supuestamente ayudarlo a resolver el problema, aunque también le sugirió que pagara el dinero reclamado.

ALERTA

Yáñez advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de esta modalidad de fraude y recomendó evitar responder llamadas de números desconocidos.

Asimismo, pidió desconfiar de quienes recurren a amenazas, imágenes manipuladas o identidades falsas para intimidar y exigir dinero.

Hasta el momento, los señalamientos del actor no establecen que las personas mencionadas pertenezcan realmente a las instituciones cuyas identidades habrían utilizado.

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