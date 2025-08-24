Actor dominicano Luis Minervino va a Cuba para filmar “Bajo el ojo vigilante”

SANTO DOMINGO.- El actor dominicano Luis Minervino viajó a Cuba para incorporarse al rodaje de la película dominico-cubana “Bajo el ojo vigilante”, que promete convertirse en uno de los mayores desafíos de su carrera artística.

Durante un mes, Minervino dará vida a un personaje, en una trama que reflexiona sobre las tensiones y contradicciones de la sociedad dominicana, aun evocando la atmósfera del siglo XVI. El artista criollo asegura que este proyecto representa “el reto más grande que he tenido como actor”.

Minervino es recordado por sus interpretaciones de Jean Pierre Boyer y Juan Pablo Duarte en “Los Trinitarios”, la primera serie histórica animada de República Dominicana y la segunda de América Latina, con la misma animación que se utilizó en la cinta “Avatar”.

En esa ocasión, el desafío se amplificó gracias al uso de la innovadora tecnología de Motion Capture, que permitió registrar con precisión cada gesto y matiz de su actuación.

El rodaje de “Bajo el ojo vigilante” se desarrollará bajo la dirección del cineasta José Aníbal Duluc, lo que dotará a la producción de una estética visual única.

El proyecto cuenta, además, con la producción de Nicole Quiñones y Víctor Oviedo Jr., el casting de VHOCasting y la participación de la productora cubana I4films.