Acto de idolatría: consecuencias negativas

El autor es abogado y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

En diciembre, el mundo recibió la noticia de que en la Ciudad de Whan, Capital de la Provincia de Hubei, en la República Popular China, apareció un número considerable de personas enfermas de neumonía, pero que este tipo de neumonía era desconocida.

Al realizar algunas investigaciones se pudo concluir que dichas personas trabajaban o de alguna manera tenían relación con un mercado de Mayoristas de Mariscos del Sur de China de Whan, y se determinó que era una enfermedad producida por coronavirus, a la que dieron el nombre de COVID-19.

Esta enfermedad se reprodujo rápidamente, en la Ciudad donde se originó, al no poder ser detenida se propagó a varios países y para marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia,

Esto hizo que todos los países se pusieran en alerta, para impedir la entrada del virus, sin embargo, a pesar de todas las medidas que se han tomado este microorganismo ha viajado a los países que él ha querido, causando estragos e infectado las personas sin distinción de clase social, posición económica, ni ideología religiosa.

En República Dominicana, de forma oficial se registró el primer caso el 1 de marzo, importado por un señor de origen italiano.

Las elecciones municipales que estaban pautadas para celebrarse el 15 de marzo, a pesar de la amenaza de este virus, se celebraron, y a decir de las autoridades de salud, las realizaciones de reuniones políticas, una boda, una cena y otras actividades, fueron el foco de la incubación y propagación de la enfermedad.

A partir de entonces las autoridades ponen en funcionamiento una serie de medidas, para contrarrestar la expansión del virus y para dar repuestas a los posibles casos que se presentarían, entre las medidas tomadas se pueden mencionar: el confinamiento social, el toque de queda, que al principio fue establecido de 8:00 PM. a 6:00 AM. que muchas personas incumplieron, por lo que fueron detenidas y se les aplicó sanciones disciplinarias, estas medidas persisten con algunas variaciones, el toque de queda empieza ahora a las 5:00 PM.

Es evidente que la población no ha creado conciencia con relación a la peligrosidad de este virus, así lo han demostrado con las acciones que emprenden; si salimos a las calles se puede observar un gran número de vehículos transitando, las personas sin mascarillas y no guardando las normas de distanciamiento establecidas. Entre el irrespeto de la población a las medidas y la debilidad de las autoridades en hacerlas cumplir, el virus sigue ganando terreno, infectando personas y cobrando vidas.

Este pueblo que dice ser creyente, ha mostrado una gran confusión en aquello que cree, por un lado dice creer en Dios, pero sigue a alguien que le dice cualquier mensaje alegando que es de parte de Dios, la manifestación del domingo 26 del mes de abril, en San Felipe de Puerto Plata, demuestran que el pueblo actuó igual como el pueblo de Israel, en el desierto mientras esperaba a Moisés que hablaba con Dios, hizo que Aarón le edificara un becerro de oro para adorarlo, no pudo esperar, en su desesperación lo llevó a un acto abominable de idolatría, quitándole la honra a Dios para dársela a los Ídolos.

Esto trajo como consecuencia la muerte de más de 3,000 personas, por el pecado que habían cometido, ellos buscando a quien adorar, acarrearon para si maldición, San Felipe de Puerto Plata tras ir en apoyo al Peregrino, o en busca de sanidad, ignoraron todas las advertencias de Dios sobre la idolatría y la adoración a otros dioses.

En tiempos de crisis el pueblo debe humillarse y buscar el rostro de Dios en oración, lo cual se hace a través de Cristo Jesús, como lo establece la Biblia en la 1ra. carta a Timoteo 2:5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.

San Felipe, hizo lo mismo que el pueblo de Israel, adorando a un peregrino que se autodenomina como profeta de Dios, y Dios que es celoso, no aprueba tales acciones, en tal sentido cabe hacerse las siguientes interrogantes:

¿Qué sucederá con las personas que imprudentemente se tiraron a las calles? ¿Quiénes fueron los organizadores de este evento? ¿por qué a este señor que se dice ser profeta se le permitió esta procesión en plena cuarentena? ¿será que las autoridades también creen en el mensaje del peregrino y tienen la esperanza que su mensaje traería sanidad al país? ¿les pagará Dios conforme a sus acciones pecaminosas?

Para estas interrogantes no tengo respuestas, pero este acto de idolatría, en el cual se le ha quitado la honra a Dios para dársela a un hombre, traerá consecuencias negativas, a las autoridades que lo permitieron y aquellos que participaron y sobre todo para el país, digo esto no porque sea profeta, Dios me libre de auto proclamarme como tal. Si sé que la Biblia dice en: Números 14:18 que Jehová de ningún modo tendrá por inocente al culpable.

Lo que resta es esperar que las investigaciones, que supuestamente están haciendo las autoridades, revelen quienes fueron los responsables de esta manifestación, rogar a Dios que tenga misericordia de este pueblo y que no le pague conforme a su pecado.

izardopaniagua@gmail.com

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.