Acroarte anuncia Premio Artes Escénicas para Carlota Carretero

Carlota Carretero

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) distinguirá a Carlota Carretero con el Premio a las Artes Escénicas en los Premios Soberano 2026 como reconocimiento a su carrera como actriz, directora, productora y dramaturga en teatro, cine y televisión.

El Premio a las Artes Escénicas es una distinción que resalta la trayectoria de artistas del ámbito clásico por su aporte sostenido a las distintas disciplinas del sector.

Antes lo recibieron Cecilia García, Franklyn Domínguez, Manuel Chapuseaux, María Castillo y la maestra Germana Quintana.

RESALTAN SU VERSATILIDAD COMO ACTRIZ

Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, explicó que Carretero, una de las principales actrices del teatro dominicano, recibirá el reconocimiento por “su versatilidad como actriz, su capacidad creadora y su contribución a la formación de nuevas generaciones de intérpretes”.

“Carlota ha sabido combinar el trabajo actoral con la dirección, la producción y la dramaturgia, consolidando así una presencia de referencia en las artes escénicas del país”, expresó Contreras.

AGRADECE A LOS CRONISTAS DE ARTE

Al recibir la noticia Carlota expresó: “Me alegro mucho y les agradezco, porque un premio siempre es una buena sorpresa, y más cuando se trata de un premio tan bonito”.

Estaré eternamente agradecida a los cronistas de arte, a los de ayer y los de hoy, porque siempre han estado presentes y me han apoyado durante toda mi trayectoria, añadió.

La gala de Premios Soberano 2026 se celebrará el miércoles 18 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

