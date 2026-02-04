ACROARTE anuncia nominados para los premios Soberano 2026
SANTO DOMINGO.- La Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE) anunció este martes los nominados para los Soberano 2026.
Los ganadores serán galardonados el próximo 18 de marzo en el Teatro Nacional.
Los nominados son:
COMUNICACION
ANIMADOR A DE TELEVISIÓN
Jhoel López @jhoellopez01
Julio Clemente @julioclementeoficial
Albert Mena @albertmenatv
Nelfa Núñez @nelfaofficial
Melissa Santos @melissasantos
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
El Show del Mediodía
De extremo a extremo
Esta Noche Mariasela
El Mangú de la Mañana
PROGRAMA INFANTIL
Sofía globitos @sofiaglobitos
Topi tok @topitoktv
Vida kids @vidakidsrd41
PROGRAMA DE HUMOR
El Show de Raymond y Miguel @miguelyraymond
Boca de piano es un show @faustomata05
El Show de la Comedia @elshowdelacomediaoficial
PROGRAMA DE TEMPORADA
Dominicanas Got Talent @dominicanasgottalent
Migrantes @migrantesrd
Chévere Nights Live @cheverenightslive
Dominicanos a simple vista @asimplevistard
De cerca @decercaconkarina
PRESENTADOR DE TV
Jochy Santos
Brea Frank
Iván Ruiz
PRESENTADORA DE TV
Jatnna Tavárez
Luz García
Pamela Sued
Jenny Blanco
Milagros Germán
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
Nuria Nuria Piera
El Informe Alicia Ortega
Zona 5 Laura Castellanos
Reporte Especial Julissa Céspedes y Jean Carlos
COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO
Gelena Solano
Clarissa Molina
Chiky Bombón
Amara La Negra
Génesis Suero
PODCAST DEL AÑO
Luz García el Podcast Luz García
Abriendo el Podcast Vian Araújo y Ricardo Rodríguez
Cuéntale al Podcast Jean Carlos Villanueva
Los Black Kings Eric Montero Miguel Vidal Daniel Martínez y Héctor Diloné
Azul Podcast Liondy Ozoria y Sharmín Díaz
PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
Como en casa
Ustedes y nosotros
Buena noche
Buen día
Terminando la mañana
PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
Qué chévere es saber Irving Alberti
Protagonistas Ivana Gavrilovic
No es tan late Huguito Chávez
Iluminada la entrevista Iluminada Muñoz
LOCUTOR DEL AÑO
Claribel Adames
Martín Alcántara
José Polanco
Paloma Rodríguez
Mildre Aquino
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
Noche de Luz
Con Jatnna
Me gusta de noche
Es temprano todavía
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
Esto no es radio Santiago Matías
Camino al Sol Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz
El Mañanero Bolívar Valera
La UCA Brea Frank
Sólo para mujeres Zoila Luna
YOUTUBER DEL AÑO
Santiago Matías
Yubelkis Peralta
Dotol Nastra
Nany Flow
Luinny Corporán
RENGLÓN POPULAR
REVELACIÓN DEL AÑO
Dalvin La Melodía
Ebenezer
Martha Candela
La Fiera Típica
ARTISTA Y O AGRUPACIÓN URBANA
Don Miguelo
Yailín
La Perversa
La Insuperable
Shadow Blow
BACHATA DEL AÑO
Quien te dijo Anthony Santos
Quien te dio el derecho Frank Reyes
Tik Tok Eudis el Invencible
El amor tuvo la culpa Zacarías Ferreira
Hagamos el amor borrachos Ronald Núñez
ORQUESTADOR Y O ARREGLISTA
Antonio González
Ramón Orlando
Federico Méndez
Manuel Tejada
Wilbert Taveras
MERENGUE DEL AÑO
Así bonito Frank Ceara ft Juan Luis Guerra
Novato apostador Eddy Herrera
Tú no tienes alma Miriam Cruz
Se puede Héctor Acosta
Corazón de Nutella Jandy Ventura ft Christian Alexis
COMPOSITOR Y O AUTOR DE LETRAS
Vicente García
Frank Ceara
Kelvin Mejía
Teodoro Reyes
Techy Fatule
MERENGUERO DEL AÑO
Eddy Herrera
Los Hermanos Rosario
Héctor Acosta
Miriam Cruz
Jandy Ventura
ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO
Techy Fatule
Magic Juan
Ilegales
Vakeró
COMEDIANTE DEL AÑO
Raymond Pozo
Miguel Céspedes
Rosmery Herrand
Rafael Bobadilla
Liondy Ozoria
STAND UP COMEDY
Carlos Sánchez
Orlando Toribio El Pió
Ariel Santana
Noel Ventura
ARTISTA Y O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
Grupo D’Ahora
Grupo Extra
Oro Sólido
Fermín Ceballos
CONJUNTO TÍPICO
El Prodigio
El Blachy
El Rubio Acordeón
Krisspy
COLABORACIÓN
Voltio
Siempre la mas
Qué sensación
Zasa
La casualidad
MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
Barak @grupobarak
Averly Morillo @averlymorillooficial
Alfareros @alfareros
Enrique Feliz @enriquefelizofi
MÚSICA ALTERNATIVA
José Duluc @joseduluc
La Marimba @la.marimba
Yasser Tejeda @yassertejeda
Mula @mulaband
Pororó @pororomusicard
ESPECTÁCULO DE HUMOR
Crisis de Media Vida Carlos Sánchez @carloscomic
70 y 50 Felipe Polanco @borugard
El multiverso de La González La González @lagonzalez_official
Liondy Ozoria El Espectáculo Liondy Ozoria @liondyozoria
RENGLÓN CLÁSICO
ARTISTA CLÁSICO A DESTACADA EN EL EXTRANJERO
Michel Camilo @camilomichel
Nathalie Peña Comas @nathaliesoprano
Aisha Syed @aishasyedcastro
Stephany Ortega @stephanyortegasoprano
RENGLÓN CINE
DIRECTOR A DE CINE
Johanné Gómez Sugar Island @johannegomezterrero
Jean Guerra A tiro limpio @jeanguerra
Yoel Morales Bachata de Biónico @yoelmorales
Nelson Carlo de los Santos Pepe
DRAMA
A tiro limpio Jean Guerra Milbert Pérez Fernando Rivas @jeanguerra @milbertperez @fernandroide
Sugar Island Fernando Santos Díaz David Baute @fsdiazzz
Bachata de Biónico Christian Mojica Yoel Morales @mojicamf @yoelmorales
Baño de Mujeres Zumaya Cordero @zumayacordero
COMEDIA
Medias Hermanas Producción Caribbean Cinemas y Kendry Yanoret @mediashermanasmovie @caribbeanfilmsdr @caribbeancinemasrd
Sanky Panky 4 De Safari Producción Franklin Romero @franklinromerojr
ACTOR
Frank Perozo
Manuel Raposo
Félix Germán
Gerardo Mercedes
Manny Pérez
ACTRIZ
Yelida Díaz
Judith Rodríguez
Evelina Rodríguez
Naslha Bogaert
ACTOR ACTRIZ DESTACADO A EN EL EXTRANJERO
Elvis Nolasco Godfather of Harlem
Dascha Polanco The Walking Dead Dead City
Judy Reyes High Potential
Juani Feliz 911 Nashville
VIDEO CLIP
Carnaval de mi pueblo Xiomara Fortuna @xiomara.fortunard Dirección Francisco Pérez @franperezfilm
Pegao de Dios Enrique Feliz @enriquefelizofi ft Peña Suazo @josepenasuazo Dirección El 3mendazo
Somos Duluc y Palo Nuevo @lopalonuevo Dirección Jaime Guerra
Pa que bailemos Riccie Oriach @riccieoriach Dirección Erick Alvarez
Arte Vakeró @vakero Dirección Adrián Díaz @elhadrianus
TEATRO
DIRECTOR A TEATRAL
Carlos Espinal La monstrua @carlosespinalactor
Waddys Jáquez Peter Pan @waddysjaquez
Indiana Brito La gran depresión @indianabritov
Guillermo Cordero Habemus Papa @gecordero
Pepe Sierra La verdad @pepesierraactor
ACTRIZ DE TEATRO
Sabrina Gómez La monstrua @sabrinagomezg
Lumy Lizardo La gran depresión @lumylizardo
Hony Estrella Cabaret @hony_estrella
Cecilia García Hello Dolly @ceciliagarciaartista
Nileny Dippton Anaka o na @nilenydippton
ACTOR DE TEATRO
Frank Perozo La verdad @frankperozo
Carlos Alfredo Fatule Hello Dolly @carlosfatule
José Guillermo Cortines Habemus Papa @joseguillermo
Francis Cruz Ahora que vuelvo Ton @franciscruzrd
Dimitri Rivera Liborio @dimitri_riverago
OBRA DE TEATRO
La monstrua Marcos Malespín @marcosmalespin
El beso de la mujer araña Juancito Rodríguez @juancitorodriguezf
La verdad José Ramón Alama
Habemus Papa Guillermo Cordero @gecordero
Ahora que vuelvo Ton Dunia de Windt @duniadw12 y Francis Cruz @franciscruzrd
COREÓGRAFO A
Elizabeth Crooke Momentos de Independencia @elicrookem
Alina Abreu Hello Dolly @alinaabreu
Laura Ramírez Hacia la Luz @lauryramirezg
Pablo Pérez Música en Movimiento @pabloperez07
Stephanie Bauger Música en Movimiento @stephanie_bauger
ACTOR ACTRIZ DESTACADO A EN EL EXTRANJERO
Elvis Nolasco Godfather of Harlem @elvisnasco
Dascha Polanco The Walking Dead Dead City @sheisdash
Judy Reyes High Potential @itisijudyreyes1
Juani Feliz 911 Nashville @juani.feliz
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
Todo Hollywood Amaury Sánchez @amaurysanchez
Momentos de Independencia Mónika Despradel @monikadespradel
Molina y Veitía Música en Movimiento Teatro Nacional @teatronacionalrd
Todo Mozart Amaury Sánchez @amaurysanchez
Molina y sus amigos Banco Popular @popularenline
OF-AM