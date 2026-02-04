ACROARTE anuncia nominados para los premios Soberano 2026

imagen

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE) anunció este martes los nominados para los Soberano 2026.

Los ganadores serán galardonados el próximo 18 de marzo en el Teatro Nacional.

Los nominados son:

COMUNICACION

ANIMADOR A DE TELEVISIÓN

Jhoel López @jhoellopez01

Julio Clemente @julioclementeoficial

Albert Mena @albertmenatv

Nelfa Núñez @nelfaofficial

Melissa Santos @melissasantos

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

El Show del Mediodía

De extremo a extremo

Esta Noche Mariasela

El Mangú de la Mañana

PROGRAMA INFANTIL

Sofía globitos @sofiaglobitos

Topi tok @topitoktv

Vida kids @vidakidsrd41

PROGRAMA DE HUMOR

El Show de Raymond y Miguel @miguelyraymond

Boca de piano es un show @faustomata05

El Show de la Comedia @elshowdelacomediaoficial

PROGRAMA DE TEMPORADA

Dominicanas Got Talent @dominicanasgottalent

Migrantes @migrantesrd

Chévere Nights Live @cheverenightslive

Dominicanos a simple vista @asimplevistard

De cerca @decercaconkarina

PRESENTADOR DE TV

Jochy Santos

Brea Frank

Iván Ruiz

PRESENTADORA DE TV

Jatnna Tavárez

Luz García

Pamela Sued

Jenny Blanco

Milagros Germán

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Nuria Nuria Piera

El Informe Alicia Ortega

Zona 5 Laura Castellanos

Reporte Especial Julissa Céspedes y Jean Carlos

COMUNICADOR DESTACADO EN EL EXTRANJERO

Gelena Solano

Clarissa Molina

Chiky Bombón

Amara La Negra

Génesis Suero

PODCAST DEL AÑO

Luz García el Podcast Luz García

Abriendo el Podcast Vian Araújo y Ricardo Rodríguez

Cuéntale al Podcast Jean Carlos Villanueva

Los Black Kings Eric Montero Miguel Vidal Daniel Martínez y Héctor Diloné

Azul Podcast Liondy Ozoria y Sharmín Díaz

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

Como en casa

Ustedes y nosotros

Buena noche

Buen día

Terminando la mañana

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

Qué chévere es saber Irving Alberti

Protagonistas Ivana Gavrilovic

No es tan late Huguito Chávez

Iluminada la entrevista Iluminada Muñoz

LOCUTOR DEL AÑO

Claribel Adames

Martín Alcántara

José Polanco

Paloma Rodríguez

Mildre Aquino

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

Noche de Luz

Con Jatnna

Me gusta de noche

Es temprano todavía

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

Esto no es radio Santiago Matías

Camino al Sol Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz

El Mañanero Bolívar Valera

La UCA Brea Frank

Sólo para mujeres Zoila Luna

YOUTUBER DEL AÑO

Santiago Matías

Yubelkis Peralta

Dotol Nastra

Nany Flow

Luinny Corporán

RENGLÓN POPULAR

REVELACIÓN DEL AÑO

Dalvin La Melodía

Ebenezer

Martha Candela

La Fiera Típica

ARTISTA Y O AGRUPACIÓN URBANA

Don Miguelo

Yailín

La Perversa

La Insuperable

Shadow Blow

BACHATA DEL AÑO

Quien te dijo Anthony Santos

Quien te dio el derecho Frank Reyes

Tik Tok Eudis el Invencible

El amor tuvo la culpa Zacarías Ferreira

Hagamos el amor borrachos Ronald Núñez

ORQUESTADOR Y O ARREGLISTA

Antonio González

Ramón Orlando

Federico Méndez

Manuel Tejada

Wilbert Taveras

MERENGUE DEL AÑO

Así bonito Frank Ceara ft Juan Luis Guerra

Novato apostador Eddy Herrera

Tú no tienes alma Miriam Cruz

Se puede Héctor Acosta

Corazón de Nutella Jandy Ventura ft Christian Alexis

COMPOSITOR Y O AUTOR DE LETRAS

Vicente García

Frank Ceara

Kelvin Mejía

Teodoro Reyes

Techy Fatule

MERENGUERO DEL AÑO

Eddy Herrera

Los Hermanos Rosario

Héctor Acosta

Miriam Cruz

Jandy Ventura

ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO

Techy Fatule

Magic Juan

Ilegales

Vakeró

COMEDIANTE DEL AÑO

Raymond Pozo

Miguel Céspedes

Rosmery Herrand

Rafael Bobadilla

Liondy Ozoria

STAND UP COMEDY

Carlos Sánchez

Orlando Toribio El Pió

Ariel Santana

Noel Ventura

ARTISTA Y O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

Grupo D’Ahora

Grupo Extra

Oro Sólido

Fermín Ceballos

CONJUNTO TÍPICO

El Prodigio

El Blachy

El Rubio Acordeón

Krisspy

COLABORACIÓN

Voltio

Siempre la mas

Qué sensación

Zasa

La casualidad

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

Barak @grupobarak

Averly Morillo @averlymorillooficial

Alfareros @alfareros

Enrique Feliz @enriquefelizofi

MÚSICA ALTERNATIVA

José Duluc @joseduluc

La Marimba @la.marimba

Yasser Tejeda @yassertejeda

Mula @mulaband

Pororó @pororomusicard

ESPECTÁCULO DE HUMOR

Crisis de Media Vida Carlos Sánchez @carloscomic

70 y 50 Felipe Polanco @borugard

El multiverso de La González La González @lagonzalez_official

Liondy Ozoria El Espectáculo Liondy Ozoria @liondyozoria

RENGLÓN CLÁSICO

ARTISTA CLÁSICO A DESTACADA EN EL EXTRANJERO

Michel Camilo @camilomichel

Nathalie Peña Comas @nathaliesoprano

Aisha Syed @aishasyedcastro

Stephany Ortega @stephanyortegasoprano

TEATRO

RENGLÓN CINE

VIDEO CLIP

Carnaval de mi pueblo Xiomara Fortuna @xiomara.fortunard Dirección Francisco Pérez @franperezfilm

Pegao de Dios Enrique Feliz @enriquefelizofi ft Peña Suazo @josepenasuazo Dirección El 3mendazo

Somos Duluc y Palo Nuevo @lopalonuevo Dirección Jaime Guerra

Pa que bailemos Riccie Oriach @riccieoriach Dirección Erick Alvarez

Arte Vakeró @vakero Dirección Adrián Díaz @elhadrianus

OF-AM

