Acorralar a Danilo o al PLD ¡Que idiotez!

Es una locura política e insensatez pretender acorralar la gestión del presidente Danilo Medina, es lo que se observa de algunas vocerías y actitudes de un sector del PLD, faltando apenas meses para un proceso electoral y decisiones políticas a lo interno de ese partido de gobierno.

Dice un viejo refrán que cuando se coincide con el enemigo hay que revisarse…

En política una cosa es la teoría y otra la práctica, una cosa es con guitarra y otra con violín…

La verdad es que están actuando con estupidez, y aquí ejemplo de sobra tenemos para referenciar, solo hay que ver lo que vivió el PRD y el país, con aquellas rebatiñas que nos acostumbró el partido blanco.

Ahora al PLD le puede ir peor con esas copias de escenarios, porque tiene gobernando casi 20 años, y lo que eso significa en agotamiento y desgaste ante la población.

El PLD y su cúpula deberían estar aglutinando, dialogando, uniendo, en vez de antagonizar y dispersar, ese debería ser el ejercicio del presidente del PLD y expresidente Leonel Fernández, en la situación geopolítica que vivimos, el país y sus lideres deben ser garante de la permanencia del orden, el respeto, la institucionalidad, dejar atrás el lenguaje de guerra y no de paz.

El camino de la confrontación no es el correcto, “lloraran como niños, lo que no supieron defender como hombre”, porque si pierden las elecciones por las rebatiñas y apetencias personales, el camino del escarnio público, de la persecución y hasta la prisión será lo que le espera, con unos opositores loco por llegar al solio presidencial para iniciar una época de confrontación y desasosiego nacional.

Es increíble, el PLD logró la reconciliación nacional, hacer gobiernos de consenso con grupos y fuerzas políticas antagónicas, y al parecer por apetencia personales trilla el camino de la no reconciliación interna de sus dos grandes líderes.

De los países del hemisferio, República Dominicana es el más tranquilo, de mas estabilidad política, económica y social, al extremo que hacia nosotros llegan a diarios cientos de ciudadanos de otros países buscando la tranquilidad que no tienen, eso ha sido fruto del trabajo, del buen manejo que le han dado los gobiernos a la república.

Eso no puede ser manchado ni truncado por apetencias desmedidas…

Si acorralan al presidente Danilo, les abrirán el camino a los adversarios, serán víctimas de su propio invento e insensatez.

Todas las encuestas registran hoy el buen desempeño del presidente Danilo Medina, que es más popular incluso que otros presidentes del área, que buscan con erosionar, pretender debilitar la imagen positiva del Presidente y su gobierno.

Es que no saben o no quieren entender que sobre la base de deteriorar a Danilo Medina y su gobierno no podrán cosntruir ninguna alternativa presidencial, y que sus acciones le alejan cada día de poder recuperarse, ante su absoluta falta de liderazgo.

Con todo respeto por quienes opinan lo contrario, pero no había visto tanta incoherencia en un líder y presidente de un partido, llamado hacer el árbitro de su partido y del país, más aún teniendo en su impronta positiva haber sido presidente en varias ocasiones.

El pueblo los está observando, y sabe quiénes serán los culpables del execrable hecho que le podría conducir a irse a la oposición política al PLD.

El presidente y el Gobierno no puede dejar de seguir el camino del encuentro permanente con el pueblo y los sectores nacionales, de buscar día a día soluciones inmediatas a sus problemáticas y de las comunidades.

Lo peor que vive el país es el actual estado de beligerancia con (y de) del PLD y sus líderes, es insensato volar los puentes de entendimiento. Y eso es lo que hasta ahora está sintiendo el pueblo.

Es como si estuvieran en un punto cero y de guerra total.

Están equivocados si creen pueden hacer lo que le da la gana, sin correr consecuencias, terminaran pagando los platos de un rompimiento de consecuencias ahí sí imprevisibles….

