ACOPROVI y Hacienda analizan los retos de la construcción RD

Directiva de ACOPROVI junto al Ministro de Hacienda

SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) analizó con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, los principales desafíos del sector construcción en la República Dominicana.

El diálogo bilateral forma parte de un plan continuo de reuniones con distintos sectores productivos, organizados por el Ministerio de Hacienda y Economía, orientados a fomentar la cooperación y el consenso.

Los interlocutores también hablaron de las oportunidades que permitan la estabilidad económica del país.

Díaz y la presidenta de ACOPROVI, Annerys Meléndez coincidieron en la importancia del impulso a políticas públicas y mecanismos de financiamiento para la fortaleza de la economía.

Además, que dinamicen la construcción de viviendas, mejoren el acceso habitacional y atraigan mayores inversiones.

Ambos destacaron la necesidad del refuerzo de la colaboración entre el sector público y privado para lograr la eficiencia de los procesos.

PILAR ESTRATÉGICO

Durante la reunión, Meléndez afirmó: “El sector construcción es un pilar estratégico para el desarrollo socioeconómico del país.

¨Mantener canales de comunicación efectivos y promover consensos es esencial para diseñar acciones que aseguren su crecimiento sostenible y competitivo, mediante políticas públicas y procesos eficientes”, precisó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de ACOPROVI de trabajar de manera responsable y proactiva para la garantía del desarrollo sostenible del mercado inmobiliario en el país.

“Nos mantenemos dedicados a fortalecer las capacidades del sector, fomentar buenas prácticas constructivas y promover alianzas estratégicas que contribuyan a mejorar la calidad habitacional”, dijo.

MOTOR DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Durante el encuentro, la Asociación también destacó la relevancia del sector construcción como motor de generación de empleo y desarrollo local y precisó que la actividad constructiva impacta directamente en la economía y en la calidad de vida de miles de familias.

agl/of-am