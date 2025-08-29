Constructores alaban nueva ley sobre alquileres de viviendas

Annerys Meléndez

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI) valoró de manera positiva la reciente promulgación de la Ley 85-25 sobre alquileres de bienes y desahucios.

Consideró es «un importante hito para el fortalecimiento del mercado inmobiliario» que refuerza la seguridad jurídica, fomenta relaciones equilibradas entre propietarios e inquilinos, elimina trabas procesales, incentiva la inversión en proyectos de alquiler y contribuye al desarrollo de nuevas soluciones habitacionales asequibles.»

El gremio señaló que este avance normativo es clave para el crecimiento sostenible del sector en beneficio de la sociedad dominicana. “La consideración de nuestros aportes durante el proceso de revisión legislativa permitió equilibrar los derechos contractuales y garantías procesales para fortalecer un marco legal justo y eficiente. Esta ley incrementa la oferta de viviendas en alquiler y fortalece la confianza de inversionistas locales y extranjeros, por lo que representa un avance sólido hacia la reducción del déficit habitacional”, expresó Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI.

Asimismo, celebró el papel del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional en la pronta aprobación de esta ley, fruto de un proceso de consenso y de alto compromiso con la garantía de derechos en el sector inmobiliario

“Durante casi tres años estuvimos enviando observaciones y propuestas para este marco legal y por más de quince años hemos promovido este tema en distintos estamentos”, agregó.

De la misma manera, puntualizó en que lograr un balance entre la protección de la vivienda familiar y la creación de condiciones que impulsen el crecimiento económico constituye un referente clave en la dirección correcta. Enfatizó también en la importancia de facilitar mecanismos más flexibles y seguros para que las familias gestionen su patrimonio, lo que promueve tanto la seguridad social como la dinamización del mercado inmobiliario.

ACOPROVI reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades y los distintos sectores vinculados a la vivienda, para promover la aplicación de la ley y continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan el acceso a una vivienda digna, el crecimiento ordenado del sector y el bienestar social de todos los dominicanos.

jpm-am