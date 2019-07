Junto a «grupo de personalidades», Leonel irá al Congreso este miércoles

SANTO DOMINGO.- El ex presidente Leonel Fernández, acompañado de un grupo de personalidades de la vida pública nacional y de peledeístas, irá este miércoles a la parte frontal del Congreso Nacional a firmar el libro de personas que se oponen a que sea reformada de nuevo la Constitución de la República para reintroducir la figura de la reelección presidencial.

El anuncio fue hecho por Radhamés Jiménez, coordinador general de la campaña política de Fernández, durante una rueda de prensa en la que estuvieron dirigentes del PLD y otras personas que simpatizan con el ex mandatario.

Indicó que la visita de Fernández a la parte frontal de la sede legislativa está programada para las 3:00 de la tarde. Dijo que pueden acompañarle todas las personas que desean, al igual que él, defender la Constitución.

Respecto a lo dicho en la víspera por el portavoz de la Presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena, quien tildó de «insolente» y «chantajista», al ex presidente Fernández, el ex vicepresidente de la nación Rafael Alburquerque declaró: «Nosotros no tenemos que valorar ni dar ninguna respuesta a esa reacción. Entendemos que un exabrupto y como dijo el gran apóstol de la independencia cubana: ofende el que puede. Entonces no tenemos que dar ninguna respuesta a ese exabrupto del señor Marchena».

