Aclaratoria Artículo: Desvíos de fondos del Minerd vía Semma

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

La denuncia del desvío de fondos del Minerd vía Semma publicado por el autor de este artículo en este periódico digital, ALMOMENTO.NET, el 16 de Agosto no es un invento. Viene por la discrepancia de dos informes recibidos: uno del Minerd que dice que transfirió al Semma más de 3,003 millones de pesos desde el 2013 al 2019, y otro del Seguro que dice haber recibido de Educación en esos 6 años RD$1,095 millones y que ha dejado a más de $ 1,900 millones explicación económica.

Fue correcto que la ARS pidiera una aclaración al autor del artículo como también que ejerciera el derecho a réplica en el Diario Libre, pues me da la oportunidad de aclarar las interpretaciones que hizo SEMMA y la que hizo el autor. Y de verificar si las preguntas que le hice al Minerd y al Semma son las mismas o difieren. Leamos las preguntas hechas entre junio y agosto del 2019 para deslindarlas.

Preguntas al Minerd y al Semma y sus respuestas

Pregunta 1) El 11 de junio pregunté al Minerd, ¿Cuantos fondos han sido transferido a la ARS Semma en el año 2019.

Respuesta 1) El 5 de julio el ministerio en su respuesta, envió un documento adjunto titulado clasificación institucional por etapa y transferencias corrientes a empresas privados donde el minerd había transferido al semma hasta 11 de junio $ 197,757,468 M

Pregunta 2) El 7 de julio volví a preguntar al Minerd ¿Cuantos recursos ha transferido el Minerd al Semma desde el 2013 al 2019?

Respuesta 2) El 1ro de agosto la oficina de planificación educativa y desarrollo del Minerd me envió un cuadro titulado transferencias al Semma 2013 al 2019 y lo desglosa según el cuadro (2) donde se detallan las transferencias recibidas por el semma desde el 2013 hasta el 24 de julio del 2019 y dejan pendiente 5 meses.

Cuadro (2)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN OFICINA DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO Dirección de Formulación Presupuestaria y Estudios Económicos 1. Transferencias del Ministerio de Educación al SEMMA desde 2013 – 2019 AÑOS PRESUPUESTO VIGENTE 2013 189,692,304.00 2014 539,600,000.14 2015 230,000,000.00 2016 349,821,564.67 2017 721,208,451.68 2018 443,601,399.00 2019 530,000,000.00 TOTALES 3,003,923,719.49 Fuente: Balance de apropiación SIGEF, UE0001- reportes Vigente SEMMA 2013-2019. 24.07.2019

Pregunta 3) El 30 de junio pregunté al Semma, ¿Cuánto recursos la ARS ha recibido año por año del Minerd desde el año que empezó la ayuda hasta la fecha?

Respuesta 3) El 18 de julio la aseguradora responde: El Minerd realiza mensualmente el aporte como empleador de $ 19.2 millones para la cobertura de salud de los pensionados y jubilados.

Pregunta 4) El 2 de agosto pregunté al Semma ¿Cuántos recursos recibió el seguro de parte del Minerd en el 2013 y seguí haciendo la misma pregunta para 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Respuesta 4) El 2 de agosto la ARS me envió estas partidas que detallan las transferencias del minerd al semma desde el 2013 al 2019 según el cuadro (4).

Cuadro (4) En 2013 de 30 M. 2014 de 30 M, 2015 de 230 M, 2016 de 230 M, 2017 de 230 M, 2017 de 230 M y 2019 de 115 M para un total de $ 1,095 M

Opinión y aclaración del autor sobre los hechos

1) Se trata de 4 preguntas, dos al Minerd y dos al Semma y todas se refieren a las transferencias del Minerd a la ARS. Por lo que queda claro que son las mismas preguntas y que no me he referido a los pensionados. Quien habla de pensionados es la ARS en la respuesta 3) del 18 de julio. En tal sentido el error de ofrecer informaciones diferentes a la solicitada no fue del autor sino del Semma.

2) El cuadro 4 fue hecho por el semma con las preguntas 4 que le hice. En el encabezado fuera del cuadro la ARS agrega mis preguntas y siempre hablo de transferencias, no hablo de pensionados y menos de aporte patronal pero alguien en el semma escribió dentro del cuadro 4 por error como título de mis preguntas: Aporte patronal del Minerd para la cobertura de salud de pensionados y jubilados.

3) Cuando recibí el informe del Semma el 2 de agosto tenía el del Minerd 1ro de agosto. Ese mismo día cuando me percato de la discrepancia, le escribí un correo a la encargada de la OAI que dice lo siguiente: Grace como esta, hazme el favor dile al financiero que chequee bien esa información que no está correcta. El Minerd empezó a entregar en el 2013, $ 230 M y no $ 30 M como tiene el informe.

4) La respuesta de ella ese mismo día fue la siguiente: Le remitiré su inquietud al licenciado Araujo y le estaremos dando respuesta por esta misma vía. Pero nunca dieron respuesta a la inquietud a pesar de la advertencia de que hay más dinero que no está en su informe. Por eso hago la denuncia del 7 de agosto y como el semma me reenvió su informe. Asumo que ARS estaba negando los datos del Minerd y ratificando su informe que dio pie a la denuncia en cuestión.

5) Es obvio que quien subscribe no está buscando hacerle daño a institución ni a nadie, más bien estoy tratando de ayudar. Aunque menciono posibles manos inescrupulosas del Minerd en este desvío, como ciudadano preocupado pido una investigación del Consejo Directivo de ARS compuesto por el Minerd, ADP, Inabima, Coopnama y ARS Semma para que se averigüe el paradero de esos fondos.

6) Lo extraño es que quien debe estar más molesta por la denuncia pues las dudas cayeron sobre sus funcionarios, esta relajada. Mientras quien debiera estar más relajada por tratarse de una opinión irrelevante, está molesta. Ahora, decir que los recursos que recibió del Minerd son correctos y que la divergencia fue por no incluirse aportes de dos subsidios podría ser verdad pero no aclara nada.

7) Mandar una nota al DL sin llevar las pruebas para aclarar esta denuncia lo que dejó fue más dudas. Hubiese sido más verídico si en la explicación se incluyen las resoluciones que aprobaron estos subsidios y el monto aprobado para cada plan. Y más claro aún, si la sumatoria desde el 2013 hasta julio del 2019 concuerdan.

8) Es cierto que existen recursos por pagar en el Minerd. Véase la respuesta (1). Desde Enero hasta el 11/06/2019, durante 6 meses, se envió al semma más de $ 197 M y para el 24/07/2019, solo 1 mes después, ver cuadro 2, había transferido más de $ 530 M. Quedan 5 meses pendientes. Pero nada que ver con la petición de fondo.

9) Todavía si el Minerd aplica las recomendaciones del Consejo Directivo de la ARS del 2014 y transfiere al semma un aporte extraordinario de $ 419 M, una ayuda presupuestada de $ 25 M y un subsidio a los pensionados por 19.2 M. No cuadran los cálculos y si se incluye como está incluido el plan complementario, cuadran menos.

10) Semma es la única ARS que cubre a los pensionados pues en la ley se omite igual que hacen las ARS privadas. Pero además aplica cápita baja y recibe subsidio. Mantener por tanto tiempo el subsidio a la reserva técnica con el aporte extraordinario para dejar contentas a las PSS, y al semma en la ruina, no es lo aconsejable. Los subsidios debieron desmontarse en meses y tiene 5 años y nadie dice nada.

11) Gastarse más de 3,003 M en subsidios y aumentarle a los pensionados y la situación financiera peor es para reflexionar. La ARS no tiene el 5% de su patrimonio para las reserva técnicas, tiene un faltante para cumplir con las PSS por más de $ 842 millones. Tiene pérdidas por más de $ 156 millones en el periodo. Y tiene deudas por más de $ 238 millones a las PDSS del régimen contributivo. Y no lo digo yo, lo dice la Sisalril en su informe de ARS en mayo del 2019

12) Escogimos el camino fácil de aumentar el subsidio para cubrir las capitas bajas, con siniestralidad alta, arriesgando la integridad del seguro y proliferando la desigualdad en los pensionados. En vez de aumentar la cápita como hicieron los seguros privados, e igualarla con la de los pensionados y cumplir las recomendaciones del consejo.

13) Es inaudito que el Minerd no sepa cuando empezó el subsidio de $ 30 M que se le daba a los pensionados de hacienda y que termino en el 2014 con el aumento de $ 230 M para todos los pensionados y peor aún que haga transferencias sin regulación. El Semma admitió que educación le entrego recursos extra en 2017 y 2018.

14) El Seguro no está en déficit porque la Sisalril publica sus estados financieros en rojo por error o por las auditorias negativas. Está en déficit por el robo del 2006-2009 por el cual fueron condenados tres ex funcionarios, incluso el ex gerente financiero de la ARS. Por los gastos de más del 100% de sus ingresos. Por el manejo administrativo político y el mal manejo económico y se ha agravado por la huida de los afiliados a otros seguros más eficientes.

15) La causa de la huida de más de un 50% de los afiliados del Semma, no ha sido por las críticas de la ADP, tampoco por la opinión de algún periodista y menos por las denuncias de los maestros. Fue por la negativa de las PSS para dar servicios al docente por falta de pago. Es posible que haya un aumento de nuevos afiliados pero la mayoría se va a Senasa hasta que se recobre la eficiencia de Semma.

16) Tengo más de 20 años ejerciendo como periodistas independiente y como ciudadano conozco mis derechos y me he dedicado de forma gratuita a velar por el buen uso de los bienes públicos, a exigir transparencia y que se respete la ley. Esa misma ley de seguridad social que ni el gobierno ni los organismos de salud han respetado.

17) La transparencia no se exhibe en un pergamino, se gana con la pulcritud y la honestidad. Aprobar el contrato con Farmacard por $ 18 M violando la ley y con una ARS viviendo de subsidio. Y tener cientos de igualas medicas con PSS sin contratos y tarifas reservadas, no tiene nada de transparencia. Y es quizás, ese secretismo con que se manejan los recursos públicos lo que da cabida a estas discrepancias.

18) Dicho esto, no voy a abstenerme de cuestionar y de criticar el mal manejo económico que ha convertido el Semma en una institución inviable. De hacerlo sería coartar mis derechos y renunciar a los principios que le da razón de ser al periodista. Siempre voy a estar del lado de quienes apuestan por sanear la ARS, para que el maestro goce de buena salud y pueda mejorar la calidad educativa.

19) Pero si debo admitir que el Financiero de ARS no desmintió la información del Minerd sobre las transferencias al Semma ni ratifico su informe luego de la publicación del 16 de agosto pero también advertir que la discrepancia aún persiste y sigo a la espera de que se aclare sin dejar dudas pues cualquier ciudadano puede pedir copias de documentos o actas como parte de la fiscalización social.

Petición del autor

20) Por lo anterior, solicito publicar las presentes precisiones sobre el Semma para que sus lectores conozcan los hechos tal cual son en realidad y no se formen una imagen negativa del Seguro ni de sus funcionarios. Respecto a los cuales no tengo nada que me haga dudar de su honestidad. Agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes.

Articulo publicado por al momento el 16 de agosto

ARS Semma aclara fondos recibido del Minerd en Diario Libre

https://www.diariolibre.com/actualidad/ciudad/ars-semma-aclara-sobre-fondos-recibidos-del-ministerio-de-educacion-EM13863997

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.