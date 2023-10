Aclaración sobre vinculación con el negocio inmobiliario

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Tengo a bien hacer una aclaración oportuna. A lo largo de mi vida, tanto en el ámbito personal, profesional como el empresarial, nunca he tenido vinculación ni participación en empresas dedicadas al negocio inmobiliario. Mi enfoque y dedicación se han centrado en mi labor periodística y consultorías de comunicación y medios desde mi emprendimiento personal, MegainfoRD, la cual no ha establecido contratos de servicios ni relaciones comerciales con empresas relacionadas con el sector inmobiliario.

Deseo enfatizar de manera enérgica y responsable que mi nombre y mi imagen fueron utilizados de manera inconsulta y abusiva por la comunicadora Nuria Piera en su programa de investigación. Esta acción pretendía generar la impresión errónea de que estábamos involucrados o éramos parte de supuestas estafas inmobiliarias. Es importante reiterar que mi ocupación principal se encuentra en el ejercicio del periodismo, y no tengo ningún vínculo con actividades inmobiliarias.

En relación con el señor Enmanuel Rivera, quiero aclarar que lo conozco desde hace varios años, y en calidad de amigo, me solicitó una opinión profesional sobre un caso específico que estaba enfrentando. En este contexto, proporcioné mi opinión de manera desinteresada, según su solicitud. No actué como relacionador público ni como resultado de una relación contractual. Mi historial profesional se basa en la integridad y el cumplimiento de la ley, y nunca he estado involucrado en actividades ilegales.

Me he sentido obligado a realizar estas precisiones en respuesta al gran número de llamadas de amigos y personas que conocen mi trayectoria profesional y que han expresado su preocupación tanto por mí como por mi familia. Agradezco profundamente su solidaridad frente a esta injustificada agresión.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.