Academia especializada para pitchers y catchers de softbol

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SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) inaugurará este miércoles la Academia de Pitchers y Catchers de la modalidad molinete, un proyecto dirigido a fortalecer la preparación técnica de los atletas que ocupan dos posiciones fundamentales en esta disciplina.

La ceremonia está programada para las 10:00 de la mañana en el play número 2 del complejo de softbol de Fedosa, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El presidente de la federación, Garibaldy Bautista, informó que la academia estará bajo la dirección de los técnicos de la entidad, encabezados por Pedro Franco, como continuidad de un programa desarrollado durante varios años a través de la Gerencia de Selecciones Nacionales, dirigida por Fabio De León Sánchez.

FORMACIÓN Y RELEVO GENERACIONAL

Bautista explicó que Fedosa ha realizado pruebas de selección (tryouts) en distintas localidades del país y dispone de un inventario de jóvenes talentos con potencial para avanzar en su desarrollo mediante entrenamiento especializado y seguimiento técnico.

El proyecto, denominado Academia de Pitchers y Catchers de Softbol Molinete Fedosa, busca contribuir a la formación de nuevos jugadores y jugadoras para garantizar una transición ordenada en las selecciones nacionales durante el ciclo olímpico, iniciado con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El dirigente destacó la importancia de los lanzadores y receptores en el desempeño de los equipos, al considerar que la coordinación entre ambas posiciones, el control de los lanzamientos, la estrategia y la capacidad de responder a diferentes situaciones de juego son factores determinantes para competir.

INVITAN A LA FAMILIA DEPORTIVA

Fedosa extendió una invitación a las autoridades deportivas, dirigentes, atletas, representantes de la prensa y medios digitales especializados para que participen en la inauguración.

Con esta iniciativa, la entidad procura establecer un espacio de formación dedicado al desarrollo de habilidades específicas, con miras a fortalecer la competitividad del softbol molinete dominicano y ampliar la disponibilidad de talentos para las selecciones nacionales.

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