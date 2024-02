Abstención y exclusión social en RD

La abstención en las elecciones municipales del 2024 fue la más alta en la historia dominicana, solo detrás del 52% que registraron los comicios del año 2020, con un proceso desarrollado luego de unas votaciones suspendidas y en medio de una pandemia.¿Qué está pasando ?

En República Dominicana existen más de cien puntos negros en los que la mayoría de sus habitantes no hace efectivo su derecho a participar en unas elecciones. Estos agujeros negros de la democracia tienen un denominador común: son espacios desconectados de la vida social, económica y política de su sociedad.

Hasta la fecha, toda la atención sobre este grupo de excluidos sociales se había centrado en atender sus necesidades más básicas. Sin embargo, los poderes públicos han obviado el desarrollo de políticas directas orientadas a la inclusión política de los más débiles de nuestra sociedad.

Partidos fomentan darles a pobres 500 pesos y un pica pollo y comprar la cedula, No votes, tú no sabes leer bien y no vas a cambiar nada. No incides -le dicen al pobre-, tu solo sirves para hacer bulto, llenar la guagua y hacer coro. Entonces votarán ellos, solo quieren resolver su necesidad para pedirte el año siguiente. Hoy visibilizamos y localizamos por primera vez en RD los barrios donde la abstención afecta a veces hasta al 80% de sus habitantes y los ponemos en relación con la exclusión social.

Gracias a la identificación del grado de exclusión social de cada una de las secciones electorales de nuestro país, comprobamos cómo se concentra la abstención extrema en las bolsas de pobreza y barrios marginados de las grandes ciudades.

Hemos indagado en las causas que llevan a unos excluidos sociales a participar más que otros en unas elecciones. Nos hemos fijado en el efecto en la participación de las ayudas del Estado para paliar la carencia de recursos de toda clase que sufren los excluidos.

Si las ayudas económicas favorecieran de forma indirecta la participación electoral, no serían necesarias medidas políticas directas enfocadas a paliar la abstención crónica de las barriadas de excluidos. En este trabajo no encontramos ningún efecto concluyente que nos empuje a creer que la integración política se activa a través de las prestaciones económicas.

Implementación de programas de incidencia electoral a cargo de las organizaciones del tercer sector, ONG, que trabajan habitualmente con los excluidos sociales.

Reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Proponemos añadir una cláusula que obligue a los partidos a dedicar por lo menos el 5% de las ayudas que reciben del Estado a la difusión de información y material político en aquellas secciones que presenten una abstención extrema supe¬rior al 50% del electorado.

Doy ideas, no critico.

Idea Argentina: RD debe tener un Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

En Argentina el voto es obligatorio para todos/as, los/las electores

¿Qué penalidades tengo si no voto allá?

Si sos mayor de 18 años y menor de 70, y no podés justificar ante la Justicia Nacional Electoral porque no emitiste tu voto, te corresponde una multa económica y se te incorporará en el Registro de Infractores al deber de votar.

Además, no podrás ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Y ¿qué hacen nuestros legisladores, bulto, foto y movimiento ?

