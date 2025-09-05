Abogan por el rescate patrimonial de San Cristóbal

Casa de Caoba, antigua residencia campestre del dictador Rafael L. Trujillo, ubicada en el municipio de San Cristóbal.

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- José N. Domínguez Arias, munícipe y activista cultural de San Cristóbal, destacó la importancia del rescate del patrimonio histórico de la provincia, como estrategia para el fomento del turismo cultural.

Durante la mesa de trabajo por el desarrollo de ese sector en la provincia, Domínguez Arias precisó que edificaciones emblemáticas están en estado de abandono, aunque poseen un alto valor arquitectónico, histórico y turístico.

Entre ellas mencionó la Casa de Caoba, la Casa de la Playa de Najayo, la Hacienda María y el Palacio del Cerro, todas vinculadas a la etapa de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

“La historia, con todas sus luces y sombras, no se puede borrar; se debe estudiar y presentar”, expresó Domínguez.

Argumentó que la restauración de esos espacios no representa una apología al pasado.

Son, dijo, una oportunidad educativa y una fuente de ingresos por el sector turístico, que no podemos seguir ignorando.

