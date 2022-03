Abogados y «salteadores» del Derecho en Ocoa 

POR ANGEL BIENVENIDO PEREZ

Por mi vida pública y privada necesito el auxilio de abogados. Quizás por ser de San José de Ocoa me duele tanto escuchar terribles historias de la generación de abogados que nos gastamos actualmente que dista mucho de la de antes.

Cuando cualquier pariente, vecino o amigo menciona a Don Eliseo Romeo Pérez, habla maravillas de su caballerosidad y entereza política. Así mismo de Fefén Matos y su manera sana de ejercer el Derecho, sin importar muchas veces la remuneración económica.

Como olvidar a Milcíades Castillo (Negro), ocoeño de pura cepa con vida pública en Bani, donde fue distinguido como hijo adoptivo. Don Negro, aunque retirado del oficio, sigue aportando decencia y sabiduría a la carrera que hizo suya. Merece recordarse también al fenecido Mignolio Pujols, que aun ejerciendo en la capital le llovían clientes de Ocoa por la confianza y honestidad conque ejercía.

Igual podemos decir de un gran abogado de origen azuano pero que vivió y ejerció para muchos ocoeños: Don Leovigildo Pujols Sánchez. Seguimos el recorrido con Jorge Subero Isa, el coterráneo que más alto ha llegado al encabezar la Suprema Corte de Justicia, entre otras razones por sus dotes profesionales y morales.

Admirable la labor de Alexis Read, quien ocupó el tribunal de tierras de Santo Domingo y es reconocido como un insaciable lector, investigador y un juez de amplios conocimientos.

Siguiendo con actuales abogados buenos, destacamos al magistrado juez José Manuel Arias, hombre culto y con dotes académicos que estampa su clase en sus crónicas dominicales en el Listín Diario.

Tenemos a Nerys Soto, otro magistrado con ejercicio decente del derecho y con una vida pulcra al servicio de las mejores causas de la nación de las cuales nunca se ha apartado. Igual Alfredo Arias que me dicen ejerce con principios apegados a la ética el ejercicio del Derecho en Ocoa.

Es posible que haya más, pero hablo de los que conozco.

Salteadores

Ahora les doy el perfil de los salteadores del Derecho que se distinguen en Ocoa por las siguientes prácticas:

1) Te hacen firmar un poder tan amplio como en derecho sea posible. Nunca te explican en ese “poder” lo que harán por ti ni los honorarios de la primera instancia hasta que se produzca la sentencia. Tampoco te dan copia de ese contrato ni te explican lo que implica. 2-casi siempre te piden una suma considerable para “comenzar el caso”, el cual comienzan cuando te piden más dinero para ”mover» los papeles.

3-Nunca tienen una secretaria en su oficina y mucho menos minutos en su celular para contestarte, por lo que debes dar zuela detrás de ellos a su casa y ver si tienes suerte para que te digan «lo tuyo está caminando» o «tú no sabes el trabajo que me ha costado eso, pero me dijeron que habrá una audiencia pronto». Con eso te marean.

4-Estos salteadores casi nunca devuelven los documentos de los casos que trabajan, tampoco dan recibo de sus gestiones en el Tribunal u otras oficinas.

5-En casos de herencias calculan los impuestos y se los tumban a los herederos, pero en muchos casos no los pagan en la DGII y solo cuando hagas un deslinde o haces movimiento con tu titulo la DGII te agarra y debes pagar los impuestos.

5-muchos de estos vividores se han quedado con terrenos, casas y otros inmuebles perjudicando a humildes ciudadanos a los que despojan de sus pertenencias de “manera legal”. Imagino que ya se tienen nombres y apellidos de esos degenerados del derecho que en Ocoa se vuelven prósperos empresarios agrícolas, aguacateros, políticos, etc.

Quiero que usted aprenda a defenderse. A partir de ahora, cuando trate con un abogado lea o busque alguien que lea su contrato. Discuta un precio total y acomode los pagos de acuerdo al trabajo realizado.

Ponga una cláusula que, si no cumple, usted tiene derecho a buscar otro profesional y que no está obligado a pagar por trabajo no efectuado.

Exija pagar usted sus impuestos en persona en la DGII para que no lo tumben. La Jurisdicción Inmobiliaria, la DGII, tienen portales en donde usted puede seguir los casos y así evita le hablen mentiras y le vendan humo.

Si se siente estafado busque ayuda en: Colegio de Abogados, calle Isabel la Católica #60, Santo Domingo Teléfono 809-685-4029. Ellos tienen un tribunal Disciplinario como lo establece la ley 3-19 que los creó, el cual acepta su denuncia y con suerte puede conseguir que le devuelvan lo robado por un abogado y este sufrir suspensión de su licencia.

También puede ir a los tribunales y querellarse. No le recomiendo tomar justicia en sus manos como han hecho algunos y ponerlos a dormir el sueño eterno. Hay que acudir a la ley Divina y a la terrenal.

anbipesa60@icloud.com

