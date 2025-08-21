Abogado dominicano es electo presidente del Comité Jurídico Interamericano

Julio José Rojas Báez

SANTO DOMINGO.- El abogado dominicano Julio José Rojas Báez fue electo presidente del Comité Jurídico Interamericano.

La elección tendrá vigencia a partir de enero de 2026 y se realizó por aclamación durante el desarrollo del reciente 107.º período de sesiones del Comité, que se celebrara en Río de Janeiro, Brasil.

Rojas Báez es el primer dominicano que preside este órgano, una gran distinción para el país. Por su parte, la académica estadounidense Nienke Grossman asumirá la vicepresidencia, tras ser electa también por aclamación.

El recién electo presidente es reconocido por su trayectoria en el área del derecho internacional y su contribución a la modernización de marcos normativos en la región.

Rojas Báez agradeció la confianza depositada por sus colegas y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo el papel del Comité como referente jurídico interamericano.

jt-am