Abinader visita sector Capotillo y evalúa avances en seguridad

El presidente Luis Abinader en Capotillo.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader evaluó este sábado en el barrio Capotillo, de esta Capital, los avances del plan del Ministerio de Interior y Policía, para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El Mandatario explicó que el proyecto no solo contempla acciones de seguridad sino también la construcción de más escuelas, centros comunitarios, instituciones técnicas y otras obras de infraestructura.

“Queremos transformar la imagen de Capotillo, igual que hicimos con la Duarte con París, donde antes reinaba el caos y hoy es un espacio renovado”, expresó.

Indicó que ya han sido coordinadas acciones en dos reuniones en el Palacio Nacional, estarán lideradas por la alcaldesa Carolina Mejía con el respaldo del Gobierno central.

Admitió que se requiere más trabajo para mostrar resultados tangibles y que su visita tuvo el propósitio de evaluar en el terreno el plan propuesto antes de tomar decisiones finales.

El Presidente habló cuando supervisaba un stand del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que vendió alimentos a precios bajos.

VENTA DE PRODUCTOS A PRECIOS BAJOS

El director del INESPRE, David Herrera Díaz, explicó los programas que ejecuta estaa entidad oficial.

Destacó que los mismos incluyen bodegas móviles y mercados de productoress cuyo objetivo es conectar a consumidores reduciendo los costos.

SUPERVISA JORNADA INCLUSION SOCIAL

Posteriormente el Mandatario junto al director de Programas Especiales de la Presidencia, Robert Polanco, se trasladó a la Escuela Básica Salomé Ureña donde observó una jornada de inclusión social, realizada como parte de la intervención que ejecuta el Gobierno en el sector desde junio último.

El gobernante manifestó que con estas acciones su Gobierno busca devolver a la población lo que paga con sus impuestos.

Durante la jornada, cientos de personas recibieron servicios de entidades oficiales.

ILUMINACION, EDUCACION Y RECREACION EN CAPOTILLO

Luego, Abinader, acompañado de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, entregó 500 lámparas para el alumbrado, 500 mochilas escolares y 18 canchas móviles.

Raful resaltó que la instalación de luminarias contribuirá a reforzar la seguridad ciudadana en las calles, mientras que la entrega de mochilas escolares busca apoyar la educación de los niños y jóvenes del sector.

of-am