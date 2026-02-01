Abinader viaja hoy a Dubái para Cumbre Mundial de Gobiernos
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader viajará este domingo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde participará en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), un evento anual de alto nivel que reúne a líderes mundiales, funcionarios, expertos y sector privado para debatir sobre el futuro, innovación tecnológica, políticas públicas y sostenibilidad.
La Cumbre, que se celebra desde 2013, es una plataforma clave donde convergen líderes de opinión y formuladores de políticas para discutir problemas y oportunidades que enfrenta la humanidad y se realizará del 3 al 5 de febrero bajo el lema “Dando forma al futuro de los gobiernos”.
Abinader se unirá a otros líderes mundiales para discutir temas como la prosperidad económica y oportunidades emergentes.
La participación del mandatario dominicano es una clara señal del compromiso del gobierno con la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.
El evento tiene como objetivo forjar soluciones para los desafíos globales venideros, enfocándose en futurismo, innovación, tecnología, gobernanza y cooperación internacional.
La Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, a través de sus eventos, diálogos y otras iniciativas, se centra en aprovechar la innovación y la tecnología para resolver los desafíos universales que enfrenta la humanidad.
