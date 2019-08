Abinader ve «inoportuno» habilitar a DM para que compita en elecciones de 2024

SANTO DOMINGO.- Reformar la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina a fin de que pueda competir en las elecciones del 2024 es «inoportuno», según el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

«Ahora, ese no es un problema nuestro, ese es un problema de ellos (PLD)”, declaró.

Asimismo, planteó que más adelante será necesario «hacer una reforma para no hacer más reformas».

“Me gustaría hacer una reforma para que no existieran más reformas. No podemos estar cada cuatro años en esta zozobra, que si el presidente va a modificar, que si no la va a modificar, eso es imposible”, indicó Abinader en el programa Hoy Mismo, de Color Visión.

Dijo que «toda la sociedad tiene que ponerse de acuerdo para hacer una modificación constitucional».

De otro lado, informó que el PRM cerró con un padrón de un millón trecientos mil inscritos, lo que significa que las primarias de esta organización se definirán con aproximadamente 650 mil electores.

Aclaró que los perremeístas que voten en las primarias del PLD no podrán hacerlo en las del PRM.

«Tampoco se puede fraccionar votando por un precandidato de un partido a una posición y por otro de un partido diferente en otra candidatura», agregó.

sp-am