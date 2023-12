Abinader ve ‘inaceptable’ asesino de Jorge Mera diera entrevista

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader calificó de «inaceptable» que el condenado matador del exministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera haya concedido una entrevista este lunes a un programa radial desde la cárcel utilizando un teléfono móvil.

«Nos sorprendió esa situación que ocurría precisamente cuando sosteníamos nuestra reunión de los lunes en la Policía para darle seguimiento a las ejecutorias de seguridad ciudadana en el país», dijo Abinader durante acostumbrada rueda de prensa de los lunes, que hoy ofreció desde San Pedro de Macorís.

El gobernante dijo que tan pronto fue enterado se comunicó con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, para que, a su vez, hicieran las averiguaciones.

Recordó que los organismos que manejan las cárceles están bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, pero dijo esperar un informe para saber lo sucedido.

«Todo el mundo entiende que esto es inaceptable y que debe tener consecuencias», agregó.

Por otra parte, dijo que era «vergonzoso» que aún no se sepa quién es el ganador de las elecciones del Colegio de Abogados.

«Ese Colegio ha tenido tantos conflictos, cada semana tiene uno. No me voy a involucrar en esos temas (…) es vergonzoso que no se sepa quién ganó», respondió Abinader.

Los dos principales candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados se han declarado ganadores. Uno de ellos es respaldado por el partido de Gobierno y el otro por los principales partidos de oposición.

Abinader también habló brevemente sobre la situación del puente Francisco del Rosario Sánchez, en la capital, y dijo que está esperando un informe sobre las condiciones de su estructura por parte de la comisión especial que creó a raíz del colapso de parte del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez el 18 de noviembre pasado, a causa de lluvias torrenciales, donde murieron varias personas.

wj/am