Abinader señala que gobernará con “unidad, determinación y prudencia”  

SANTO DOMINGO.- Luis Abinader, presidente electo de la República Dominicana conforme datos preliminares de la Junta Central Electoral (JCE), adelantó que su gobierno recuperará la unidad con el pueblo y que sus prioridades serán proteger la salud, activar economía, generar empleos y rescatar institucionalidad.

Abinader habló ante miles de personas que celebraron el triunfo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la pate frontal del comando de campaña de esta organización, ubicado en la avenida 27 de febrero próximo al Centro Olímpico, de esta capital.

“El camino que nos queda por delante no será fácil, caminaremos con determinación, pero con prudencia”, dijo en un discurso cuyo texto completo es el siguiente:

“Esta noche recibimos el resultado de un enorme esfuerzo colectivo. Aunque la Junta Central Electoral no ha declarado oficialmente el ganador, las proyecciones que apuntan a nuestra victoria son irreversibles

Hoy es un día muy especial para todos los dominicanos. Nuestro país ha dado un firme paso de avance hacia su democratización, institucionalidad y desarrollo.

Los dominicanos hemos dado hoy una hermosa demostración de civismo. Nos hemos reiterado ciudadanos de una misma nación.

Este día vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación.

Esta noche salvamos el futuro, porque ejercimos el cargo más importante en una democracia: el cargo de ciudadanos.

Por eso sea nuestro mayor reconocimiento a cada ciudadano y cada ciudadana de nuestro querido país.

¡Ganamos!

Nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria se la debemos a ustedes. Esta noche ganamos todos.

Tengamos la conciencia de que lo que hemos ganado es la oportunidad para servir. Para servir con honestidad, transparencia y eficiencia. ESE ES EL CAMBIO POR EL QUE VOTO EL PUEBLO DOMINICANO.

¡Celebramos que, entre todos, hayamos hecho posible el cambio!

Pero no para ser aplaudidos, sino para aplaudir a los ciudadanos y ciudadanas que se decidieron por el cambio y lo lograron junto a nosotros.

Como les he dicho a lo largo de esta campaña, creo en la fuerza de la unidad. Nosotros sabemos que todo este esfuerzo no fue realizado solo por ganar una elección. Sabemos que no lo hicieron solo por nosotros. Lo hicieron porque están convencidos de que enfrentaremos con éxitos los desafíos más difíciles de nuestra historia:

Proteger la salud de los ciudadanos;

Reactivar la actividad productiva de las empresas;

Recuperar los empleos para todos en edad de trabajar;

Rescatar la confianza en las instituciones democráticas.

El camino que nos queda por delante no será fácil.

Caminaremos con determinación, pero con prudencia.

Lo primero que debemos salvar ahora es la verdad, y construir confianza entre gobierno y sociedad, porque solo con la verdad y la confianza podremos conseguir la unidad necesaria para refundar nuestra democracia y desarrollar nuestra nación.

Para que ocurra el cambio: debemos reconocer que el futuro del país depende de enfrentar las amenazas del presente con valentía.

Hoy también debemos tener presente a aquellos ciudadanos que no votaron por nosotros; porque en una democracia se gana con la mayoría, pero se gobierna con todos. A ellos les digo que sus voces también serán escuchadas, porque seré presidente de todos los dominicanos.

El presidente que los dominicanos han elegido hoy no será el presidente de un grupo, sino el de todos mis conciudadanos sin distinción alguna.

Con amor, desprendimiento y decisión, invito a que cada quien arrime su hombro, para juntos redimir nuestra grande y hermosa nación.

Muchas gracias, buenas noches y

Que Dios bendiga a la República Dominicana”.