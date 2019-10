Abinader proclamado candidato del PRSD, el partido de Hatuey Decamps

Luis Abinader junto a dirigentes del PRSD, durante un acto en que fue proclamado candidato presidencial del PRSD

SANTO DOMINGO.- Luis Abinader fue proclamado este domingo candidato presidencial del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), que fundara en el 2005 el dirigente Hatuey Decamps, actualmente fallecido.

La proclamación fue hecha en un acto encabezado por el presidente del PRSD, Luis Miguel Decamps García; su secretario general, Juan Estévez; su presidente del Consejo Nacional de Estrategia, Rafael Gamundy Cordero y otros dirigentes.

Durante la actividad, en la que estuvieron inspectores de la Junta Central Electoral, docenas de delegados aprobaron resoluciones sobre un programa mínimo de un “Pacto Programático del Gobierno del Cambio” suscrito entre el PRM y PRSD, que incluye reividicaciones en los aspectos social, político, económico e institucional.

También fue aprobada otra resolución que dio poderes a la Comisión Política del PRSD para respaldar otras candidaturas y los eventuales acuerdos que haga este partido, en la persona de su Presidente y su Secretario general para presentarlos ante la JCE.

La coalición más incluyente y amplia de RD

Tras ser proclamado, Abinader dijo: “Acepto alegre, muy feliz y con un alto compromiso patriótico la proclamación de mi candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Social Demócrata”.

Evocó las luchas y alianzas por la democracia que auspiciaron José Francisco Peña Gómez y Hatuey Decamps, cuando fueron dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano.

Indicó que “el compromiso de unidad que ellos asumieron para un cambio democrático con el Acuerdo de Santiago de 1974 y el Acuerdo de Santo Domingo de 1994 y 1996 queda como un depósito en herencia para las nuevas generaciones.

“Nosotros, como herederos de ese compromiso con la unidad, nos hemos planteado el objetivo de producir la coalición más incluyente y amplia de la historia”, dijo.

Agregó que “hoy, con esta proclamación, en el PRM y el PRSD, damos el primer paso”.

Señaló que los próximos días otros partidos, movimientos y entidades de la sociedad civil pasarán a formar parte de esta nueva mayoría electoral por el cambio y por una República Dominicana diferente”.

“Todos vemos claro que los gobiernos de la cúpula morada crearon dos países en la República Dominicana: el de la ostentación, la corrupción y de las riquezas mal habidas…ese no es el nuestro; el país donde solo ellos tienen trabajo y riquezas abundantes… ese no es el nuestro; el país donde ellos nombran sus propios jueces para que los protejan de sus barbaridades…ese no es el nuestro. Tampoco es el nuestro, el país donde solo ellos tienen seguridad para evitar los atracos y asesinatos…el país de ellos es de la corrupción más desenfrenada y de la impunidad más asqueante… pero ese, ese no es el nuestro”, expresó para ser interrumpido a seguidas por fuertes aplausos del público.

Buscarán cambiar el país

Subrayó que el PRSD y el PRM decidieron andar juntos “para cambiar el país, luchar contra la delincuencia que nos asfixia; contra la corrupción y la impunidad, contra la mala situación económica que agobia y desespera al pueblo dominicano, y que juntos lucharán para crear más empleos; por el fortalecimiento de la institucionalidad”.

El PRSD fue fundado en marzo del año 2005 por Hatuey De Camps Jiménez, tras su renuncia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del cual fue militante por muchos años. Participó en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 15 de de mayo de 2016 llevando a De Camps como candidato presidencial. Obtuvo 8,264 votos válidos en el nivel presidencial (0.18%).

Hatuey murió de cáncer el 26 de agosto de 2016, a la edad de 69 años.

sp-am