Abinader: más deudas en 4 años que el PLD en 12

El Ministerio de Hacienda nos entregó un cuadro con bonos soberanos de deudas y 20 convenios de préstamos que el Poder Ejecutivo ha gestionado desde agosto del 2020 al 2021 con bancos y organismos internacionales a través de contratos de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios.

Estos préstamos son aprobados primero por el Ministerio de Hacienda y por cada uno de los organismos internacionales como el BID, AFD, CAF, BIRF, JICA, BCIE, JP MORGAN y segundo por el Congreso para comprometer el pago de la deuda del gobierno.

Sin embargo cuando revisamos las publicaciones de préstamos del Congreso vemos que aprobó en igual periodo 16 préstamos lo cual coloca 4 convenios que estamos pagando en Hacienda sin haber sido aprobado por el Congreso lo que puede impactar a los más desposeídos porque podrían diluirse en la burocracia política.

No es cierto que la mayoría de estos préstamos de Abinader se utilizaron para enfrentar la crisis del Covid-19. Desde agosto de 2020 hasta diciembre del 2021, según Hacienda y el Congreso, se aprobaron más de US $6 mil millones en préstamos de los cuales unos US $1,432 MM (25%) se usaron para la pandemia.

Durante la crisis de la pandemia , entre agosto del 2020 y diciembre del 2021 se aprobaron siete (7) préstamos. (1) US 500 millones al BID, (2) US 236 millones a la AFD, (3) US $200 millones a JICA, (4) US $300 millones al CAF (5) y US $100 MM al Banco Mundial.

Solo en vacunas tenemos (6) Crédito con Astrazeneca UK Limited por US $40 millones para comprar 8 millones de vacunas (7) 120 millones a Pfizer Free Zone Panamá para comprar US 10 millones de vacunas y más de 6 millones de Sinovac por más de US 114 millones que no figuran en préstamos sino en publicaciones

Tenemos pérdidas en la inversión en vacunas porque según el último boletín se han suministrado más de 15 millones de vacunas y hemos comprado más de 24 millones de dosis dejando vencidas más de 9 millones de vacunas y pérdidas por más US 50 millones.

El gobierno participó en Suiza de forma autofinanciada con un monto de US 22 MM en el mecanismo Covax para asegurar el acceso al 10% de la población a las vacunas para enfrentar la crisis, pero no ha dado explicaciones si la ONU cumplió con la entrega de esas vacunas.

Es increíble las ganancias en préstamo que tiene el BID en RD 2021. US 500 millones para la pandemia, US 39 millones y US 250 millones al servicio eléctrico, US 100 millones al Puerto de Manzanillo, US 30 millones al servicio civil, y US 115 millones en transformación digital.

Ese Banco, más que de desarrollo es de explotación de los pueblos. Prestó US 70 MM para educación técnico profesional, US 50 MM para la agropecuaria, US 155 MM expansión de redes y reducción de pérdidas, y US 250 MM para transporte y seguridad vial.

Le siguen los pasos por el volumen de préstamos 2020 y 2021. El Banco Mundial BIRF. US 100 MM al Covi, US 100 MM al Pacto Nacional por la Educación, US 43.5 MM para agua potable y residuales para los mocanos, US 80 MM para el Yaque del Norte y Ozama en la Isabela.

Otra que también le va bien haciendo préstamos es la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). US 250 MM para el transporte terrestre y seguridad vial, US 236 millones a la pandemia, US 50 millones y US 110 millones para línea 1 del Metro de Sto Dgo.

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA se metió a la fiesta y nos prestó US 200 millones para la pandemia, y US 36 millones para eficiencia energética. US 300 millones prestó la CAF Banco de Desarrollo de AL y US 97 millones al Acueducto Barrera de Salinidad y Transferencia de Santo Domingo Norte fase 2.

Nos hizo préstamos el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE de US 300 millones, US 50 millones de apoyo al presupuesto y de US 122 MM para suscripción de acciones por aumento de capital. Y un solo préstamo de JP Morgan por US 50 millones y otro de los Bonos Globales por US 2,300 millones.

Estos préstamos no son donaciones ni ayudas multilaterales sino negocios que cobran muchos intereses a la RD. Los bonos soberanos se ofertan por la ley de bonos a una tasa de interés de un 7% anual a partir de 4 meses de gracias durante 6 años y los préstamos cobran de un 4 a un 5% de intereses en beneficio de acreedores.

Durante 12 años desde el 2008 al 2020 Leonel y Danilo tomaron más de US 13 mil millones en préstamos. Sin embargo, en 1 año y 9 meses Abinader hace lo mismo y se endeuda en bonos y préstamos con los organismos chupasangre por más de US $6,235 millones.

Si revisamos cada uno de los préstamos desde el 2008 a la fecha, podemos concluir fácil que no hay transparencia porque no están regulados y que no han resuelto ninguno de los problemas sociales para los cuales fueron gestionados. Y peor aún nos estamos endeudando en 4 años más que el PLD en 12 años.

jpm-am