Abinader lanza curso de ética para 3,000 servidores públicos

El Mandatario encabezó el acto este martes junto a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y otros funcionarios.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, una iniciativa que comenzará con un plan piloto dirigido a 3,000 empleados de siete instituciones estratégicas vinculadas al manejo de los recursos del Estado.

El mandatario afirmó que la prevención de la corrupción comienza con servidores públicos conscientes de sus deberes y comprometidos con el interés colectivo, al tiempo que destacó la importancia de fortalecer la integridad en la Administración pública.

FORMACIÓN PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

“La prevención de la corrupción se fortalece cuando conocemos nuestros deberes, comprendemos los riesgos, actuamos con prudencia y colocamos siempre el interés general por encima de cualquier beneficio particular”, expresó Abinader.

Sostuvo que cada decisión adoptada desde el Estado repercute en la vida de los ciudadanos, por lo que el ejercicio de la función pública requiere conocimientos, responsabilidad y una conducta íntegra.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, consideró que el programa representa un paso importante para transformar la cultura institucional y fortalecer los valores éticos en las entidades estatales.

De su lado, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que la ética debe convertirse en una práctica cotidiana y adelantó que promoverá la incorporación del curso como obligación en los acuerdos de desempeño de los servidores públicos.

CURSO TENDRÁ 16 HORAS DE DURACIÓN

El director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero, informó que la capacitación tendrá una duración de 16 horas y se impartirá bajo una modalidad autogestionada para facilitar la participación de los empleados.

El programa es coordinado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el INAP y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Su contenido, donado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue adaptado a la realidad dominicana e incluye temas sobre ética pública, transparencia, integridad, conflictos de intereses y prevención de la corrupción.

El lanzamiento se realizó en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la participación de varios ministros y funcionarios del Gobierno.

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