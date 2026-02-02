Abinader haría grandes cambios en gabinete; dice dirigente PRM

Gabriel Minaya en el programa Diálogo Urgente.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader realizaría grandes cambios este mes en su gobierno, aseguró un dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Claro que sí, él va a seguir, nosotros queremos decir al pueblo dominicano que existen 22 ministerios y 352 direcciones generales en el aparato público de República Dominicana y el Presidente va a cambiar”, sostuvo Gabriel Minaya.

El supervisor del PRM en la región oriental dijo, entrevistado por Robinson Gálvez y Edmundo Ledesma en Diálogo Urgente por EN TELEVISION, que el próximo 27 de febrero el Mandatario tendrá un gabinete nuevo.

GABINETE NUEVO PARA EL 27 DE FEBRERO

Adelantó que el 27 de Febrero cuando el Presidente Abinader acuda al Congreso Nacional a presentar sus memorias estará acompañado de un nuevo gabinete.

“Será un gabinete nuevo, en su mayor parte, los que acompañen al Presidente Abinader al Congreso Nacional a presentar sus memorias”, dijo el dirigente perremeista.

ABINADER DEBE ASUMIR PRESIDENCIA DEL PRM

Asimismo, Minaya dijo que el mandatario Luis Abinader debe asumir las riendas del gobernante PRM, como presidente.

“Se lo vamos a pedir por aclamación. Presidente por estas cámaras que yo sé que usted ve, que su equipo ve, le pedimos que asuma la presidencia del PRM y conduciendo este partido a que retenga el poder”, precisó Minaya.

