Abinader 52.7%, Leonel 20.3, Abel 12.7 y Moreno 1.1, según encuesta

SANTO DOMINGO. – Un 62.5% de los dominicanos valora como muy bueno el trabajo que realiza el presidente Luis Abinader y su gobierno, de acuerdo con la segunda encuesta nacional de percepción social y política presentada este miércoles por la firma peruana ABC Marketing.

El 53% de los consultados dijo que el país va por buen camino, 41.3% por mal camino y un 5.0% no opinó.

La encuesta fue aplicada de manera presencial del 18 al 21 de marzo de 2023 a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral», indica su ficha técnica.

PANORAMA ELECTORAL

A los entrevistados se les preguntó ¿si mañana fueran las elecciones presidenciales por cuál candidato votaría?. Un 52.7% dijo que por Abinader, 20.3% por Leonel Fernández, 12.7% por Abel Martínez, 1.1% por Guillermo Moreno, 0.4% por Miguel Vargas y el 12.8% no opinó.

VOTACION NEGATIVA

Ante la pregunta ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con el trabajo que realiza día a día el presidente Abinader?, 34.1% dijo estar en desacuerdo y el 4.3% no opinó,11.6% que es regular, 23.4% mala o pésima y 2.5% no opinó.

A la pregunta ¿de los candidatos que hemos mencionado por cuál usted nunca votaría?, el 36.1% dijo que por Leonel Fernández, 31.0% por Luis Abinader, 18.5% por Abel Martínez, 4.6% por otro y 9.9% no opinó.

REELECCION PRESIDENCIAL

El 53.6% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con una reelección del presidente Abinader, en tanto el 42.1% la rechazó y el 4.3 % no opinó.

PREFERENCIAS PARTIDARIAS

A la pregunta ¿con cuál partido político se siente usted más identificado?El 45.1% dijo que con el PRM, 19.3% con el PLD, 16.7% con la FP, 1.2% con el PRSC, 0.8% con el PRD, 0.2% con Alianza País y 16.7% no opinó.

EN UNA SEGUNDA VUELTA

A la pregunta si entiende habrá o no una segunda vuelta electoral, el 53.0% dijo que NO mientras que el 37.2% que SI y 9.8% no opinó.

Le fue preguntado a los encuestados, ¿en caso de una segunda vuelta, por quién votaría?, 57.8% dijo que por Abinader, 32.9% por Fernández y el 9.3% no opinó.

En el escenario de que los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Abel Martínez (PLD), 59.4% votaría por Abinader, mientras 26.2% por Martínez y 14.4% no opinó.

En un tercer escenario donde los candidatos serían Leonel Fernández (FP) y Abel Martínez (PLD), 43.9% votaría por Fernández, 36.2% por Martínez y 19.9% no opinó.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Según el 51.7% de los encuestados, la delincuencia es el principal problema que aqueja al país , seguido del alto costo vida con 17.3%, el desempleo 13.6%, corrupción 8.4%, pobreza 3.1%, falta de educación 2.8%, fata de salud 0.5%, falta de agua potable 0.3%. costo de energía eléctrica 0.3%, y otro 2.0%.

SOBRE ABC MARKETING

