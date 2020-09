Abinader, Fidel, Punta Catalina, Biomasa, Biogás

El autor es ingeniero agrónomo, abogado y escritor. Reside en Nueva York.

1A – El gobierno presidido por nuestro Presidente Luis Abinader, recientemente ha anunciado, que para sustituir el carbón mineral que se usa en Planta Catalina, ha decido transformar esa termoeléctrica para que opere con biogás, un biocarburante obtenido a partir de la fermentación o biodegradación de cultivos energéticos ricos en azucares como las leguminosas, los cereales y ciertas gramíneas (maíz, centeno, cebada, avena, trigo, la caña de azúcar, sorgo (mijo), arroz, etc.), o de oleaginosas como la palma africana, el girasol, la soya, la colza, la higuereta, etc.

2A – Esta decisión de nuestro presidente está avalada – (según sus propias declaraciones) – por consultas a expertos y por el éxito que han tenido los Vicini en varios de sus ingenios que han estado laborando con biogás.

3A – Esta transformación – (según esos expertos, le han dicho al presidente) – traerá consigo un considerable ahorro de dinero y se evitarán los daños ambientales que estaría provocando la actual operación de Punta Catalina con carbón mineral, que produce montañas de cenizas que contaminan los ríos, las plantaciones y el aire que respiran personas y animales.

4A – Con esta transformación – (afirman esos expertos) – también se proyecta que miles de campesinos se beneficiarán produciendo la materia prima para la biomasa, por ejemplo, sembrando maíz, mijo, caña de azúcar, y otros rubros semejantes.

Nota 1: La Central Termoeléctrica Punta Catalina está integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 Mega Watts (MW) brutos, cada una, para sumar un total de 752 MW.

Nota 2: Biomasa, es la totalidad de organismos vegetales y animales que se encuentran en una determinada área geográfica, incluyendo los mares y el espacio.

Jaime Aristy Escuder riposta propuesta del presidente de la república

1B – La propuesta precedente de nuestro presidente Luis Abinader, de inmediato fue ripostada por Jaime Aristy Escuder, quien la calificó de irracional, pues según él y Ramón Alburquerque, esa central eléctrica se construyó con la tecnología más avanzada disponible para ese tipo de generadoras, con el objetivo de producir a precios muy competitivos el 30% de toda la electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

2B – Generalmente – dice Escuder – las centrales que utilizan biomasa tienen una capacidad que oscila alrededor de los 25MW. La más grande está en los Estados Unidos con 114 MW.

Confieso, que el señor Escuder no es santo de mi devoción, pero ello no es razón para dar cuerpo a un prejuicio, que me impida reconocer la certidumbre de su planteamiento en cuanto a lo irracional que es la transformación de Punta Catalina para que opere con biogás, pues ese combustible es para usar en plantas pequeñas, no para un monstruo como Punta Catalina. Ahora bien, sí difiero de su planteamiento de seguir operando esa hidroeléctrica con carbón, porque ello es insistir en la creación de un problema mayor.

3B – Ahora bien, apoyado por los criterios científicos de cientos de académicos de prestigiosas universidades de Estados Unidos y de Europa, no estoy de acuerdo con que esta transformación traerá consigo un considerable ahorro de dinero, que se evitarán los daños ambientales que estaría provocando la operación de Punta Catalina con carbón mineral, y que miles de campesinos se beneficiarán produciendo la materia prima para la biomasa, por ejemplo, sembrando maíz, mijo, caña de azúcar, etc. Estos académicos sostienen lo contrario. Veamos:

4B – Produciendo biomasa (sembrando maíz, mijo, caña de azúcar, etc.) estaríamos usando las tierras fértiles y el agua que disponemos, para producir biogás, en vez de producir alimentos para el consumo humano y de animales.

5B – La República Dominicana no tiene tierras suficientes para sostener al mismo tiempo un aumento de la producción de alimentos y una expansión en la producción de agroenergeticos. Esta capacidad, tampoco la tienen Estados Unidos, la Unión Europea, China, la india, Brasil, México, ni Argentina; aun teniendo esos países un territorio de más de 100 veces la extensión de nuestra República Dominicana. De hecho, en Brasil y México, la producción de biomasa y un libre comercio subsidiado ha arruinado a la mayoría de los productores agropecuarios.

6B – La producción de biogás produce carestía de alimentos (por ende, hambrunas), porque las parcelas o fincas no se dedican a producir los alimentos para las personas, sino, para la producción de biogás que alimentará a una hidroeléctrica, en nuestro caso, a Punta Catalina. En esta aberración mercantilista, los mexicanos tuvieron carestía de maíz, un alimento básico para su alimentación, debido a que el maíz producido, fue vendido en mayoría para producir biogás.

7B – La producción de biogás, también produce inflación, puesto que, al disminuir los alimentos para el consumo, se activa la ley de la oferta y la demanda, viniendo a ser, que ante la carestía los precios aumentan. Esta carestía se origina, porque ante los altos precios de los granos destinados a producir biogás, ello da origen a que los agricultores se inclinen a sembrar esos rubros que le dan mayor beneficio, por lo cual descuiden la siembra de los destinados a la alimentación humana y animal. En esta distorsión, suben los precios de todas las carnes y hasta los huevos.

8B- Por otro lado, paradójicamente, la producción de biogás produce contaminación ambiental, debido a la gran cantidad de abonos que se usa para el cultivo de la biomasa destinada a producir el biogás.

9B – También, la producción de biomasa produce desertificación, puesto que esta siembra se hace eliminando bosques, lo que potencializa el fenómeno de la escorrentía, la variación del régimen de lluvias, y la evaporación de las aguas contenidas en las fuentes fluviales (ríos, lagos, lagunas, capa freática etc.).

Biomasa, biogás, Medio Ambiente…, un tema complejo

10B – Sobre este tema tan complejo y científico, se han dado y se seguirán dando infinidad de conferencias, seminarios, talleres, simposios, congreso, convenciones, etc., y escribiendo cientos de libros y artículos, y produciendo videos de largo metraje. Entonces, discernir sobre esta materia no es cosa fácil, para sintetizar en unas pocas cuartillas la universalidad de un tema, que resulte abarcante y comprensivo para el lector lego en este asunto, máxime, si esta disertación se hace en un artículo de periódico, que exige brevedad, tal como es el caso presente.

Fidel Castro se opuso a la fabricación de etanol a partir de biomasa

1C – Para buscarle un bajadero al problema que platea la enseñanza de este tema, me voy a valer de una reflexión que en marzo de 2007 escribió Fidel Castro. Y lo hago, porque con esta deliberación, Fidel explica claramente las razones científicas por las cuales la humanidad no debe abocarse a que ningún rubro producido por la tierra, sea cogido para producir biogás, o, en otras palabras, que la tierra no sea dedicada para producir una biomasa con fines de producir biogás. Dada esta explicación, vayamos a esa reflexión titulada: “Condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3 mil millones de personas en el mundo”.

2 C – No se trata de una cifra exagerada, es más bien cautelosa. (comienza Fidel exponiendo en su aludida reflexión), y continua: En eso he meditado bastante después de la reunión del presidente Bush con los fabricantes norteamericanos de automóviles.

La idea siniestra de convertir los alimentos en combustible quedó definitivamente establecida como línea económica de la política exterior de Estados Unidos el pasado lunes 26 de marzo.

3 C –“Un cable de la AP, agencia de información norteamericana que llega a todos los rincones del mundo, dice textualmente: «WASHINGTON, 26 de marzo 2007 (AP). El presidente George W. Bush elogió el lunes los beneficios de los automóviles que funcionan con etanol y biodiesel, durante una reunión con fabricantes de vehículos, en la que buscó dar impulso a sus planes de combustibles alternativos”.

4 C – «Bush dijo que un compromiso de los líderes de la industria automotriz nacional para duplicar su producción de vehículos a combustible alternativo ayudaría a que los automovilistas abandonen los motores que funcionan con gasolina y reduzcan la dependencia del país respecto del petróleo de importación.

5 C – «‘Este es un gran avance tecnológico para el país’, dijo Bush, tras inspeccionar tres vehículos a combustible alternativo. Si la nación quiere reducir el consumo de gasolina, el consumidor debe estar en posibilidad de tomar una decisión racional.

6 C – «El Presidente instó al Congreso a avanzar rápido en una legislación que el gobierno propuso recientemente para ordenar el uso de 132 000 millones de litros (35 000 millones de galones) de combustibles alternativos para el 2017 y para imponer estándares más exigentes de ahorro de combustible en los automóviles.

7 C – «Bush se reunió con el presidente de consejo y director general de General Motors Corp, Rich Wagoner; el director general de Ford Motor Co., Alan Mulally y el director general del grupo Chrysler de Daimler Chrysler AG, Tom LaSorda.

8 C – «Los participantes en el encuentro discutieron medidas para apoyar la producción de vehículos a combustible alternativo, intentos para desarrollar el etanol a partir de fuentes como el césped o el serrín, y una propuesta para reducir en un 20% el consumo de gasolina en 10 años.

9 C – Pienso que reducir y además reciclar todos los motores que consumen electricidad y combustible es una necesidad elemental y urgente de toda la humanidad. La tragedia no consiste en reducir esos gastos de energía, sino en la idea de convertir los alimentos en combustible.

10 C – Hoy se conoce con toda precisión que una tonelada de maíz sólo puede producir 413 litros de etanol como promedio, de acuerdo con densidades, lo que equivale a 109 galones.

11 C – El precio promedio del maíz – (continua Fidel) – en los puertos de Estados Unidos se eleva a 167 dólares la tonelada. Se requieren por tanto 320 millones de toneladas de maíz para producir 35 000 millones de galones de etanol.

Según datos de la FAO, la cosecha de maíz de Estados Unidos en el año 2005 se elevó a 280,2 millones de toneladas.

12 C – Aunque el Presidente hable de producir combustible a partir de césped o virutas de madera, cualquiera comprende que son frases carentes en absoluto de realismo. Entiéndase bien: ¡35 000 millones de galones significan un 35 seguido de nueve ceros!

13 C – Vendrán después bellos ejemplos de lo que en la productividad por hombre y por hectárea alcanzan los experimentados y bien organizados agricultores de Estados Unidos: el maíz convertido en etanol; los residuos de ese maíz convertidos en alimento animal con 26% de proteína; el excremento del ganado utilizado como materia prima para la producción de gas. Desde luego, esto es después de cuantiosas inversiones al alcance sólo de las empresas más poderosas, en las que todo se tiene que mover sobre la base de consumo de electricidad y combustible.

14 C – Aplíquese esta receta a los países del Tercer Mundo y verán cuántas personas dejarán de consumir maíz entre las masas hambrientas de nuestro planeta. O algo peor: présteseles financiamiento a los países pobres para producir etanol del maíz o de cualquier otro tipo de alimento y no quedará un árbol para defender la humanidad del cambio climático.

15 C – Otros países del mundo rico tienen programado usar no sólo maíz, sino también trigo, semillas de girasol, de colza y otros alimentos para dedicarlos a la producción de combustible. Para los europeos, por ejemplo, sería negocio importar toda la soya del mundo a fin de reducir el gasto en combustible de sus automóviles y alimentar a sus animales con los residuos de esa leguminosa, especialmente rica en todos los tipos de aminoácidos esenciales.

16 C – En Cuba, los alcoholes se producían como subproducto de la industria azucarera, después de hacerle tres extracciones de azúcar al jugo de caña. El cambio de clima está afectando ya nuestra producción azucarera. Grandes sequías se vienen alternando con lluvias récord, que apenas permiten producir azúcar durante cien días con rendimientos adecuados en los meses de nuestro muy moderado invierno de modo que falta azúcar por tonelada de caña o falta caña por hectárea debido a las prolongadas sequías en los meses de siembra y cultivo.

17 C – En Venezuela, tengo entendido que usarían el alcohol no para exportar, sino para mejorar la calidad medioambiental de su propio combustible. Por ello, independientemente de la excelente tecnología brasileña para producir alcohol, en Cuba el empleo de tal tecnología para la producción directa de alcohol a partir del jugo de caña no constituye más que un sueño o un desvarío de los que se ilusionan con esa idea. En nuestro país, las tierras dedicadas a la producción directa de alcohol pueden ser mucho más útiles en la producción de alimentos para el pueblo y en la protección del medio ambiente. (Lo mismo aplica a la RD. ME).

18 C – Todos los países del mundo, ricos y pobres, sin excepción alguna, podrían ahorrarse millones de millones de dólares en inversión y combustible simplemente cambiando todos los bombillos incandescentes por bombillos fluorescentes, algo que Cuba ha llevado a cabo en todos los hogares del país. Eso significaría un respiro para resistir el cambio climático sin matar de hambre a las masas pobres del mundo.

19 C – Como puede observarse, no uso adjetivos para calificar al sistema y a los dueños del mundo. Esa tarea la saben hacer excelentemente bien los expertos en información y los hombres de ciencias socioeconómicas y políticas honestos que en el mundo abundan y que constantemente hurgan en el presente y el porvenir de nuestra especie. Basta una computadora y el creciente número de redes de Internet.

20 C – Hoy conocemos por primera vez una economía realmente globalizada y una potencia dominante en el terreno económico, político y militar, que en nada se parece a la Roma de los emperadores.

Algunos se preguntarán por qué hablo de hambre y sed. Respondo: no se trata de la otra cara de una moneda, sino de varias caras de otra pieza, como pueden ser un dado con seis caras, o un poliedro con muchas más caras.

Acudo en este caso a una agencia oficial de noticias, fundada en 1945 y generalmente bien informada sobre los problemas económicos y sociales del mundo: la TELAM. Textualmente, dijo:

21 C – «Cerca de 2 mil millones de personas habitarán dentro de apenas 18 años en países y regiones donde el agua sea un recuerdo lejano. Dos tercios de la población mundial podrían vivir en lugares donde esa escasez produzca tensiones sociales y económicas de tal magnitud que podrían llevar a los pueblos a guerras por el preciado ‘oro azul’.

22 C – «Durante los últimos 100 años, el uso del agua ha aumentado a un ritmo más de dos veces superior a la tasa de crecimiento de la población.

«Según las estadísticas del Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés), se estima que para el 2015 el número de habitantes afectados por esta grave situación se eleve a 3 500 millones de personas.

23 C – «La Organización de Naciones Unidas celebró el 23 de marzo el Día Mundial del Agua, llamando a enfrentar desde ese mismo día la escasez mundial del agua bajo la coordinación de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de destacar la creciente importancia de la falta de agua a nivel mundial y la necesidad de una mayor integración y cooperación que permitan garantizar una gestión sostenida y eficiente de los recursos hídricos.

24 C – «Muchas regiones del planeta sufren una escasez severa de agua, viviendo con menos de 500 metros cúbicos por persona por año. Cada vez son más las regiones que padecen la falta crónica del vital elemento.

«Principales consecuencias de la escasez de agua son la insuficiente cantidad de ese precioso líquido para la producción de alimentos, la imposibilidad de desarrollo industrial, urbano y turístico y problemas de salud.» Hasta aquí el cable de TELAM, dice Fidel.

25 C – Dejo de mencionar en este caso otros importantes hechos -continua Fidel – como los hielos que se derriten en Groenlandia y en la Antártica, los daños en la capa de ozono y la creciente cantidad de mercurio en muchas especies de peces de consumo habitual.

Hay otros temas que pueden abordarse, pero simplemente pretendo con estas líneas hacer un comentario sobre la reunión del presidente Bush con los ejecutivos principales de compañías automotrices norteamericanas.

Fuente: Diario Granma / Cuba – 28.03.07

A modo de conclusión

A – Las reflexiones precedentes de Fidel, las comparto plenamente, por lo que también me opongo a que la termoeléctrica Punta Catalina sea transformada para que opere con biogás, dado que la producción de este elemento implica para el Medio Ambiente y para la producción de alimentos, el mismo daño que ocasiona la producción de etanol. En consecuencia, la planta Punta Catalina debe y tiene que ser transformada, pero para que trabaje con gas natural (de yacimientos de hidrocarburos), no con biogás, porque en la Republica Dominicana no tenemos el terreno suficiente para producir la colosal biomasa que se necesita para producir el biogás que se tragaría Punta Catalina para operar eficientemente. Pero también ha de tenerse en cuenta como señala Fidel, la problemática de escases de alimento que se generaría, si dedicáramos los terrenos para producir alimentos a la producción de biogás. Estoy plenamente consciente de la abismal distancia ideológica que hay entre Fidel y Abinader, pero ello no debe ser obstáculo, para reconocer una verdad, que reconocida y aplicada, redundaría en beneficio de nuestra patria.

B – Como para nuestro presidente Luis Abinader tomar la decisión de convertir a Punta Catalina para que trabaje con biogás, se apoya en los resultados de los ingenios de los Vicini, y en las recomendaciones de ese grupo empresarial, me permito sugerirle al hoy presidente de la república que cualquier recomendación de los Vicini las acoja con cautela, con reservas, escéptico (chivo, en un dominicano), puesto que ese grupo empresarial nunca ha pensado en el país, sino en sus propios intereses. Entonces, como ellos proceden así, yo no puedo pensar que ellos estimulan al gobierno a que realice la transformación de la hidroeléctrica Punta Catalina para que funciones con biogás por amor a la patria o por altruismo, sino, que lo hacen a sabiendas de que al final ese proyecto será un fracaso, por las razones que han expuesto Jaime Aristy Escuder, Fidel Castro y cientos de académicos norteamericanos y europeos; para que cuando ese fracaso se concretice, entonces, ellos (los Vicini), pescarán en río revuelto y se adueñarán de esa planta, tal como se adueñaron de la procesadora de agua “Planeta Azul” porque el plan de esa familia es, adueñarse del país entero.

Posdata

A – Me permito hacer esta recomendación a nuestro presidente Luis Abinader; primero: impelido por un profundo amor a mi patria. En ese tenor yo soy de los que canto: “Quisqueya linda y querida, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me lleven allá”. Segundo: la Constitución de nuestra patria, me la potestad para ello. Tercero: Al ser el primer ideólogo del PRM y haber trabajado arduamente durante 8 años para que este partido ganara el poder con Luis de presidente, y además, haber invertido cuantiosos recursos económicos y aportes intelectuales significativos, en lo que incluso, puse en riesgo mi salud, mi propia vida y existencia. Por todo ello, me siento profundamente comprometido con los éxitos o fracasos de nuestro presidente Luis Abinader.

C – Agradecería que expertos en la materia como Luis Carvajal, Eleuterio Martínez y los connotados ambientalistas de la Academia de Ciencias, expongan su parecer sobre este tema.

JPM

