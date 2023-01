Abinader: Este es el Gobierno que ha inaugurado más obras en 2 años

SANTO DOMINGO.- Este gobierno ha inaugurado en dos años más obras que cualquier otra gestión en ese periódo, aseguró el presidente Luis Abinader.

«En este gobierno, no sólo se construye una gran cantidad de estructuras importantes, sino que hemos tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas por décadas, como la presa de Monte Grande, que ya está en un 87% de avance», afirmó el mandatario en clara respuesta a declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien calificó la actual gestión de ser una de “mucho pico y pala, pero nada de tijera”.

Abinader también citó la Circunvalación de Azua y unas 40 escuelas que estaban abandonadas. «Y antes del 27 de febrero inauguraremos el Teleférico de Los Alcarrizos», subrayó el Presidente en una conferencia de prensa que encabezó este martes junto a los ministros de Hacienda, Jochi Vicente, y de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Pável Isa Contreras.

«Nunca antes habían estado en construcción tantas circunvalaciones, como son la de Azua, Baní, San Francisco, Moca, el completado de la circunvalación de Santiago y la de Los Alcarrizos», agregó.

Asimismo, nombró la marginal y el elevado de Boca Chica, y aseguró que para marzo y abril estarán terminadas la avenida Hípica y la carretera de San Isidro.

Precisó que la inversión de capital de este año anda por los 2.5% del PIB que demuestran que no es verdad que se está invirtiendo menos. «A nosotros nos rinde más el dinero, ya que en cada una de las provincias hay obras que se están haciendo. No hay una provincia que no se esté atendiendo», afirmó.

