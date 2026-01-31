Abinader entrega apartamentos y otras obras S. Domingo Oeste

Los apartamentos entregados por el presidente Luis abinader.

SANTO DOMINGO OESTE.- El presidente Luis Abinader entregó este sábado un centro de primera infancia, 200 apartamentos del Residencial Lolita II, en Hato Nuevo y la cañada de Los Paralejos.

Las 200 unidades completa un total de 340 apartamentos. Tuvo una inversión de 529 millones de pesos.

El viceministro de Construcción del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Claudio Espinal, afirmó que este proyecto evidencia el éxito de la visión del presidente Abinader y de las alianzas público-privadas para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida.

Destacó que la entrega de estas viviendas representa tranquilidad, estabilidad y futuro para familias trabajadoras que durante años soñaron con tener un hogar propio.

RESALTA INVERSION PUBLICA EN VIVIENDA

De su lado, el encargado de la Constructora Haworth Louis Bogaert, sostuvo que se ha logrado desarrollar una política pública de vivienda sólida y efectiva.

“Hoy, gracias a su visión clara del Estado, a la colaboración público-privada y a un marco institucional bien diseñado, ya miles de dominicanos pueden tener acceso a una vivienda”, acotó.

INAUIGURA CENTRO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

Posteriormente, el Mandatario inauguró el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Villa Aura, que beneficiará a 250 niños. Los infantes atendidos en el nuevo centro provienen de los sectores Las Caobas, Villa Aura, urbanización Olimpo, urbanización Las Palmas, El Caliche y el residencial Herrera. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Josefa Castillo Rodríguez, destacó que con la apertura el Gobierno reafirma su compromiso de construir una República Dominicana más justa, con políticas sociales centradas en la niñez y el progreso sostenido del país. Los beneficiarios recibirán atenciones conforme al Modelo de Atención del Inaipi, enfocadas en estimulación temprana y educación inicial, salud, nutrición, atención a necesidades educativas especiales y condición de discapacidad, protección contra la violencia y registro de nacimiento.

ENTREGA CAÑADA EN LOS PARALEJOS

De igual manera, Abinader entregó saneada la cañada de Los Peralejos, obra ejecutada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) con una inversión superior a RD$23 millones de pesos.

La intervención beneficia de manera directa a más de 30,000 habitantes de los sectores aledaños, abarca una extensión de 1,430 metros lineales y forma parte de una transformación integral del entorno.

Abinader afirmó que las obras públicas deben medirse por su impacto social y no solo por el monto de inversión, al destacar los avances en el saneamiento de cañadas en el Gran Santo Domingo.

Explicó que, mientras en gestiones anteriores se construyeron apenas cinco o seis kilómetros, su gobierno ha ejecutado 19 kilómetros, con la meta de superar los 30 kilómetros este año y alcanzar casi 50 al final del período.

of-am