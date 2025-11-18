Abinader encabeza reunión de seguimiento daños Melissa

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó este martes una reunión de seguimiento para continuar evaluando los daños ocasionados por la tormenta Melissa.

El Mandatario, quien estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, revisó los avances en la recuperación de caminos vecinales, asfaltado de comunidades afectadas y las acciones preventivas en el ámbito de la salud.

Asimismo, informó que el Gobierno ha acelerado el apoyo económico a los ayuntamientos y que se realiza una auditoría previa para proceder esta semana con las ayudas directas a los productores afectados.

Explicó que el Banco Agrícola trabaja en nuevas facilidades de financiamiento para los agricultores, mientras que el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) ejecuta aportes especiales destinados a microcomerciantes por los días sin trabajo en el paso del fenómeno.

También destacó el seguimiento permanente a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) para garantizar que todas las familias afectadas reciban la asistencia necesaria y puedan restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

En la reunión participaron, además, los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Agricultura, Limber Cruz; de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atallah; los directores de Presupuesto, José Rijo Presbot; de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel; de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes; del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud; de Promipyme Fabricio Gómez Mazara; del Dasac, Edgar Felix; del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán.

También, los alcaldes, de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; de Santo Domingo Este, Dio Astacio; de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, y de los Alcarrizos, Junior Santos.