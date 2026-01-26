Abinader encabeza desfile del 213 aniversario natalicio Duarte

Abinader durante el desfile este lunes.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, Duarte.– El presidente Luis Abinader observó este lunes el desfile conmemorativo del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, acto que marca el inicio del Mes de la Patria.

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, resaltó que Duarte es el dominicano de gloria más pura, como lo definió el historiador Emiliano Tejera, y que su ejemplo debe ser imitado.

Uribe manifestó que la ocasión resulta propicia para valorar con plena conciencia cívica el liderazgo social y de Estado que representa el presidente Luis Abinader, cuyo trabajo al frente de la nación «honra el espíritu duartiano de honestidad, rectitud, decencia y dignidad».

Manifestó que ese compromiso se refleja en una gestión transparente y firme, basada en el principio de tener amigos, pero no cómplices, y en la vocación de trabajar por y para la patria.

IDEOLOGO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

De su lado, el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, destacó a Duarte como ideólogo de la Independencia Nacional y símbolo de transparencia, pese a la oposición que enfrentó.

«El Presidente Abinader, al igual que el patricio, impulsa una cruzada por la transparencia necesaria para el futuro del país, aun cuando implique sacrificios».

La gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés, expresó, por su parte, que todos los dominicanos están llamados a honrar la memoria del patricio y asumir su pensamiento como referente de ética ciudadana y responsabilidad social.

Sostuvo que mantener estos principios presentes en la mente y el corazón permite dejar un legado de trabajo, compromiso social y servicio en el ejercicio de la vida pública.

an/am