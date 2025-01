Abinader en la conjura contra Venezuela

Luis Abinader -profundizando su proverbial servilismo a EEUU y procediendo como un verdadero gobernador de colonia- ha anunciado un acto de apoyo al nuevo Guaidó venezolano-estadounidense, candidato derrotado en las recientes elecciones venezolanas, agente de la CIA y responsable del genocidio de sacerdotes jesuitas en El Salvador, Edmundo Gonzáles Urrutia.

González Urrutia es un engendro de la delincuencia política y del neofascismo que merece ser declarado personero del crimen, no grato en esta patria de Duarte, Luperón y Caamaño; mientras Abinader merece el más profundo de los desprecios en su condición de gobernante cada vez servil a los designios de la Casa Blanca, con su Canciller por encargo detrás.

Ese paso –precedido del de Argentina con Milei, del de Panamá con Mulino y del encuentro con Biden- es uno de los componentes de una nueva fase de la guerra de 5ta Generación, o Guerra Híbrida, contra Venezuela; desatada hace tiempo con la intención de asaltar la patria de Bolívar y sus inmensas riquezas naturales y golpear estratégicamente el proceso hacia la nueva independencia de Nuestra América.

En el caso dominicano incluso se está fraguando usarlo como plataforma para intentar ingresar ilegalmente a González Urrutia a Venezuela o a territorio próximo a Venezuela; lo que involucraría al Estado Dominicano en un conflicto de impredecibles consecuencias.

Capítulo dominicano del montaje

El acto palaciego del próximo jueves -previa a la toma de posesión del presidente Maduro y de los planes terroristas en su contra- no es más que un vergonzoso capítulo de un montaje internacional violento y perverso contra la Venezuela bolivariana y chavista; a cargo del neocolonialismo español y estadounidense, acompañado de un grupo de ex presidentes/as lacayos /as organizados en un grupo que dice llamarse IDEA y no pasa de ser un grupo de políticos manipulado por CIA.

Ese grupo lo integran Hipólito Mejía, Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jamil Mahuad (Ecuador), Felipe Calderón (México), Vicente Fox (México), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Asdrúbal Aguiar, secretario general del GRUPO CÍA.

Ese acto palaciego simboliza el compromiso del gobierno dominicano con los anti-valores de la colonialidad, el neofascismo y la gobernabilidad yanqui en América Latina.

Abinader, por demás, se ha degradado al extremo, abrazando la estupidez de comprometerse, nueva vez, con otro montaje perverso, torpe y corrupto; similar a la anterior complicidad desplegada en favor del ganstercito y peón de la CIA, Juan Guaidó. Esta vez en condiciones peores e inexorablemente condenado también a la ridiculez y al fracaso.

De todas maneras, es muy importante estar alerta, pues se espera una ola de fakenews que buscará contribuir a desestabilizar el proceso venezolano con agresiones mayores.

· ¿Qué podemos hacer y esperar ?

Imágenes y videos falsos: Se difundirán materiales audiovisuales viejos o manipulados para hacer creer que están ocurriendo eventos actuales.

Supuestos alzamientos militares: Posiblemente veremos noticias falsas sobre levantamientos militares, con personas disfrazadas de soldados para simular acciones violentas.

Ataques a lugares específicos: Se difundirán rumores sobre ataques a instalaciones estratégicas o ciudades, generando pánico y desconfianza

La unidad, la verdad y la solidaridad son nuestras mejores armas y el más diverso y contundente repudio unitario el camino a seguir para frustrar tan nefastos propósitos.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.