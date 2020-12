Abinader: el Ministerio Público tiene total libertad de investigar corrupción

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público «tiene total libertad» de investigar y someter a la justicia cualquier expediente sobre corrupción, afirmó el presidente Luis Abinader en medio de las acciones que lleva a cabo el órgano persecutor contra exfuncionarios de la administración de Danilo Medina por este delito.

En una carta dirigida a sus funcionarios en ocasión a las acciones emprendidas por el Ministerio Público y que colgó este jueves en sus redes sociales, el gobernante aseguró desconocer «detalles de las operaciones judiciales que están abiertas ni de las que se pueden abrir en un futuro» respecto a este flagelo.

Asimismo, pidió no generar «un circo de la persecución, ni un espectáculo de la infamia arrastrándonos todos por el barro, porque la justicia no es venganza. Y no podemos, por la responsabilidad de los cargos que ostentamos dividir el país ni polarizarlo».

Este Gobierno «ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del Ministerio Público. A quien cometa un acto ilícito nadie le protegerá, sea quien sea. Yo di mi palabra y así será», continuó Abinader en su carta.

Por último, dijo, que «ahora arremeterán contra nosotros con dureza porque se ha golpeado un elemento central que vertebraba la vida en nuestro país: el clientelismo y la corrupción».

El Ministerio Público apresó el pasado domingo a diez exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina, entre los que figuran sus hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina, y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán, todos acusados de corrupción.

De acuerdo con la acusación, mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.