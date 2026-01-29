Abinader dispone extradición a P. Rico de dominicano acusado narcotráfico

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición de un dominicano acusado en Puerto Rico de narcotráfico y lavado de activos.

Pedro José Espinal Arthur aceptó voluntariamente el procedimiento de extradición simplificada, al consentir su entrega a las autoridades estadounidenses.

La disposición presidencial ordena el envío del decreto que dispone la extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración, para su conocimiento y ejecución,

