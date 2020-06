Abinader dice que ya no contagia y su organismo creó anticuerpos Covid-19

Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró que ya no contagia la enfermedad y que, según los médicos que lo atienden, tiene creados anticuerpos contra el Covid-19.

“De acuerdo a mi último análisis de sangre, tengo creado los anticuerpos. En este momento, según los médicos, ya no contagio la enfermedad”, indicó.

Aclaró, sin embargo, que “eso no significa que pueda estar en las calles”.

“Lo importante es que ya nos sentimos bien, nos sentimos con fuerza”, dijo Abinader en el Show del Mediodía.

Explicó que, aunque su oxigenación se mantuvo buena, los primeros días con la enfermedad fueron muy difíciles, ya que tuvo fiebres e incomodidad, al igual que su esposa, Raquel Arbaje, quien además padeció dolor del cuerpo.

“Ante estas dificultades nunca me rindo, saco de abajo, aunque he tenido que rezar varias veces para que Dios me de las fuerzas”, agregó.

